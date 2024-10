Hagi isi continua protestul: Nu merge la meciurile Romaniei cat timp Gica Popescu e in puscarie

Gica Hagi isi continua protestul inceput imediat dupa condamnarea cumnatului sau, Gica Popescu, si anunta ca nu mai merge pe stadion la meciurile nationalei Romaniei.

Mai mult, el confirma faptul ca relatiile cu actuala conducere a FRF sunt reci.

"Nu am nicio relatie cu actuala conducere a Federatiei. Prietenul meu si totodata unul dintre capitanii echipei nationale e in locul unde e si atat timp cat sta acolo, eu sunt langa el. Nu am niciun contact, nicio relatie.

Vreau sa sufar si eu cat sufera si el. Nu merg niciodata la meciurile echipei nationale cat timp Gica Popescu se afla dupa gratii. Ma uit din fata televizorului. E o forma de protest", a spus Gica Hagi la Dolce Sport.

Gica Popescu a fost arestat in data de 4 martie, dupa ce a fost condamnat la 3 ani o luna si 10 zile de inchisoare in dosarul Transferurilor.

Nationala Romaniei va evolua sambata impotriva Ungariei, intr-o partida din preliminariile Euro 2020.

Meciul va fi transmis in direct oe site-ul Ziare.com incepand cu ora 19:00.

