Viitorul lui Hagi l-a surprins pe Gica Popescu: E senzational! M-ai invins, Gicane!

Viitorul lui Gica Hagi l-a impresionat pe Gica Popescu, acesta fiind uimit de faptul ca echipa cumnatului sau este prima in Liga 1 dupa 21 de etape.

"Baciul" recunoaste ca i-a spus chiar lui Hagi in urma cu opt ani ca este imposibil sa transforme Viitorul intr-un club mare al Romaniei, iar acum admite ca s-a inselat.

"In primul rand el e foarte surprins. Eu am avut o discutie cu el in 2008. Nu pot sa uit. Eram in vacanta si i-am spus ca e imposibil sa realizeze ce spunea el ca va realiza. E un lucru senzational. A facut o echipa fara palmares, o echipa cu copii, sa ajunga sa domine Liga 1! Eu am avut o discutie cu Gica si i-am spus exact cum i-a spus Fanus Neagu lui Camataru dupa meciul de la Benfica: M-ai invins, Camatare! Asa i-am spus si eu: M-ai invins, Gicane! Ai reusit sa-mi arati ca atunci cand am avut acea discutie, m-am inselat! E minunat pentru ca Gica mi-e foarte bun prieten si ma bucur ca a reusit sa aiba succesul pe care nici el nu si-l inchipuia.

Eu sunt convins ca Gica stie ce are de facut. A recunoscut si el ca anul trecut si anii trecuti a facut greseli. Insa cand esti la un proiect cum e proiectul lui Gica, tanar, inca la inceput, e normal sa faci greseli. Important e sa intelegi si sa-ti dai seama de greselile pe care le-ai facut.

Si chiar facand aceste greseli, el domina campionatul si e pe primul loc. Eu cred ca in aceasta iarna va incerca sa-si pastreze majoritatea jucatorilor, pentru a incerca sa ramana cat mai sus la finalul acestui campionat. Eu vorbesc foarte mult cu Gica, am vorbit in ultima perioada si stiu cum gandea in urma cu 5 etape. Deci ce a facut e senzational", a declarat Popescu pentru DolceSport.

Viitorul lui Hagi a incheiat anul 2016 pe prima pozitie a clasamentului Ligii 1.

Formatia din Ovidiu are doua puncte in fata Stelei si cinci peste Gaz Metan Medias, in acest moment principalele urmaritoare.

