Gică Popescu, la capătul unei seri memorabile: de ce "s-a chinuit" Generația de Aur să câștige ultimul meci

Gică Popescu FOTO We Love Sport

Fostul internaţional Gheorghe Popescu a declarat, sâmbătă seara, după meciul de retragere al "Generaţiei de Aur" a fotbalului românesc, că lumea încă îi iubeşte pe el şi pe colegii săi şi a menţionat că fiecare minut jucat pe Arena Naţională a fost super emoţionant.

"A fost ceva extraordinar. Când ne-am gândit să facem acest eveniment nu credeam că vom bate recordul de asistenţă pe Arena Naţională. Ne bucură enorm acest lucru, înseamnă că lumea încă ne iubeşte şi că se raportează la performanţele noastre. Fiecare minut pe care l-am jucat azi a fost super emoţionant. Oamenii ne-au susţinut şi am reuşit o 'remontada', am întors de la 0-2 la 3-2. Suntem bucuroşi că am încheiat acest drum extraordinar numit 'Generaţia de Aur' cu o victorie", a spus Popescu.

"Publicul a fost impresionant, a venit lume din întreaga ţară, am semnat autografe cât n-am semnat în întreaga mea perioadă la naţională. A fost o zi memorabilă. Sunt convins că părinţii le-au spus copiilor care au fost azi aici despre Generaţia de Aur, despre performanţele pe care le-am obţinut şi probabil erau curioşi să ne vadă la lucru. Din păcate nu mai arătăm ca atunci când jucam. Dar spiritul rămâne, am vrut să câştigăm acest meci şi ne-am chinuit pentru că adversarii au avut nişte jucători incredibili", a adăugat Gheorghe Popescu.

Echipa României a învins o selecţionată mondială cu scorul de 3-2 (1-2), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur a fotbalului românesc. Acest meci a stabilit un record de asistenţă pe Arena Naţională, cu 54.967 spectatori.

Au marcat: Basarab Panduru (40), Gheorghe Hagi (63 - penalty), Constantin Gâlcă (72), respectiv Rivaldo (21), Goran Pandev (28).