Cel mai mare critic al lui Edi Iordănescu nu dă înapoi: "Trebuie să te aștepți că nu vei fi mângâiat pe cap"

Gică Popescu, devenit cel mai mare critic al selecționerului Edi Iordănescu în aceste preliminarii, a precizat ce ar schimba în discursul său, care adesea a fost dur la adresa antrenorului naționalei.

„Singurul lucru pe care l-aș schimba din ce i-am spus a fost modul prin care m-am adresat. Mi-am cerut scuze a doua zi, mi-a părut rău de acea exprimare. Eram prea supărat de evoluția echipei noastre naționale.

Aceasta este soarta antrenorului, în momentul în care vii la națională vor fi tot timpul critici. Trebuie să te aștepți că nu vei fi mângâiat pe cap dacă nu ai rezultate. Aceasta este meseria lor. Din partea mea nu a fost nicio reacție cu tentă personală, niciodată.

Eu sunt aici, la astfel de emisiuni pentru că am peste 115 meciuri în echipa națională, am 5 turnee finale, știu ce înseamnă echipa națională, am făcut performanță la echipa națională. Dacă am avut vreodată o reacție care nu a fost cea mai potrivită mi-am cerut scuze.

Nu am fost singurul care a criticat echipa națională. Am atras atenția pentru că am ieșit puțin din rând.

(n.r. Este Edi Iordănescu selecționerul potrivit pentru echipa națională?) Nu pot să dau acest răspuns. Nu am stat de vorbă cu Edi Iordănescu ca să știu cum gândește. Ar fi bine să avem un parcurs bun la EURO, continuitatea este bună, jucătorii s-au obișnuit cu un mod de a juca care a dat rezultate pe finalul acestei campanii. Ar fi bine să avem această continuitate și în staff, dar și în jocul echipei naționale”, a spus Gică Popescu, prezent în studioul Antenei 1, în calitate de expert.

România și-a câștigat grupa de calificare și va face parte din urna a 2-a la tragerea la sorți a grupelor Campionatului European. Acesta va avea loc pe data de 2 decembrie, la Hamburg și va începe de la ora 19:00.