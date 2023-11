„Suntem proști dacă facem asta!” Opinia unui fost mare internațional înainte de meciul cu Israel

România joacă diseară cu Israel, în Ungaria, și se află la un singur punct de calificarea la EURO 2024.

Obiectivul poate fi îndeplinit, crede fostul mare internațional Gică Popescu, care a avut o opinie fermă în cazul tricolorilor.

„Suntem într-o situație extrem de avantajoasă. Suntem proști dacă o pierdem! Ar fi minunat să participăm la Campionatul European de anul viitor și, de asemenea, ar fi minunat să continuăm seria calificărilor și să nu ne oprim la una singură. Așteptăm de foarte mult timp această calificare pe care ne-o dorim foarte mult!

Vreau să realizăm calificarea indiferent de rezultat. Israelul este o echipă valoroasă, cu jucători buni, lucru pe care l-am simțit pe pielea noastră. Am primit invitație la meciul cu Elveția, dar voi fi până la urmă în studio. Nu-mi mai aduc aminte cât erau primele, dar era prea puțin pentru performanțele pe care le-am avut. La națională n-am venit niciodată pentru bani, am venit doar pentru tricoul echipei. Am avut o educație aparte și era o bucurie imensă”, a spus Gică Popescu, prezent la lansarea volumului „A fost odată ca niciodată... în America” al jurnalistului Ionel Stoica.

