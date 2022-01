Gică Popescu îl atacă pe Boloni. "Parcă a vorbit Mesia fotbalului mondial. E puțin deplasat"

"Nu găsești un jucător talentat la națională", a fost declarația lui Boloni care a învolburat apele în fotbalul românesc.

Gică Popescu a criticat în termeni duri afirmația antrenorului care a fost la un pas să devină selecționerul României.

Președintele clubului Farul Constanța este de părere că țara noastră dispune de un lot de fotbaliști valoroși.

"Ce mi s-a părut deplasat e faptul că a fost luată de parcă era o declarație făcută de Mesia fotbalului mondial. Nu știu cât de mult cunoaște Boloni realitatea fotbalului românesc, dar mi se pare puțin exagerat să spui că fotbalul românesc nu are niciun fel de talent în momentul de față.

Nu știu câte meciuri a văzut ale echipei naționale și ale echipelor de club în ultima perioadă. A mai apărut un Ianis Hagi, un Tavi Popescu, un Răzvan Marin. Poate nu sunt la nivelul la care a jucat Boloni, dar sunt în ascensiune și pot fi considerați de perspectivă pentru națională. Mi se pare puțin exagerată afirmația lui. Nu știu dacă a vrut să spună asta sau...

Eu am văzut echipa națională sub 21 de ani, care s-a bătut de la egal cu Germania, Anglia sau Franța. Fotbalul românesc are viitor. E puțin deplasat să spui că fotbalul românesc nu are niciun talent. Tocmai, aici excelează. Sportul românesc va avea mereu talente", a spus Gică Popescu la emisiunea Digi Sport Special.

