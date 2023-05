Cum a trăit Gică Popescu meciului de la Ovidiu, în care a câștigat primul trofeu de când nu mai e fotbalist

Gheorghe Popescu, preşedintele clubului Farul, şi-a felicitat jucătorii pentru victoria reuşită duminică seara în faţa echipei FCSB, victorie care a adus titlul la Constanţa.

„Am câştigat în seara aceasta aşa cum am jucat întreg sezonul. Am revenit de la 2-0 la 3-2 contra uneia din cele mai bune echipe din România. Cred că e o victorie meritată, pentru că am condus 33 de meciuri acest campionat şi era păcat să nu îl ducem la bun sfârşit.

Este o victorie senzaţională, jucătorii au fost incredibili în seara asta, publicul senzaţional şi cred că merităm acest trofeu. Dacă am fi câştigat cu lejeritate nu ar fi fost atât de spectaculos cum a fost întreg sezonul. Cred că a fost cel mai spectaculos sezon şi cel mai bun de când există Liga 1. Urmează petrecere, mai avem un meci. Mergem să-l jucăm cu respect şi apoi... vacanţă!”, a declarat Gheorghe Popescu.

Farul Constanţa a câştigat duminică seara titlul de campioană a României după ce a învins FCSB cu 3-2. Acesta este primul trofeu pentru Gică Popescu (55 ani), de când a aabandonat activitate de fotbalist.