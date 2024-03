Gică Popescu, după ce Farul a tremurat pentru play-off până în ultima secundă: ”Am suferit”

Preşedintele clubului Farul, fostul internaţional Gheorghe Popescu, a declarat vineri seară, după calificarea constănţenilor în play-off-ul Superligii, că speră ca echipa să îşi revină după ce în ultima perioadă a suferit.

“Un punct muncit, dar am suferit pentru a intra în play-off. Anul acesta am suferit ca joc, dar şi ca efectiv. Am avut şi în seara aceasta multe absenţe. A fost un punct pentru care a trebuit să muncim foarte mult. Sperăm ca în play-off să arătăm diferit. Sper să ne revenm şi să recuperăm cât mai mulţi jucători dintre cei accidentaţi”, a spus Popescu la Prima Sport.

Sepsi Sfântu Gheorghe şi Farul Constanţa sunt ultimele două echipe care şi-au câştigat prezenţa în play-off-ul Superligii. Sepsi s-a impus vineri la Ploieşti, cu 2-1, în timp ce Farul a făcut 0-0 la Botoşani.

Ads