Gică Popescu s-a întors în urmă cu 25 de ani. Moment special pentru fostul internațional

Gică Popescu a revenit la Eindhoven, acolo unde a jucat la echipa locală PSV, imediat după Revoluție.

Eindhoven a fost orașul tinereții lui Gică Popescu, unde ajucat patru ani, până la transferul la Tottenham, în 1995.

Fostul internaținațional și-a amintit un gol de generic, pe care l-a marcat pe stadionul lui PSV.

"EINDHOVEN, ORAȘUL TINEREȚII MELE

M-am întors zilele trecute la Eindhoven, după mai bine de un sfert de secol. Am câștigat trofee europene cu Barcelona și cu Galatasaray. Am fost căpitanul Barcelonei. Dar în inima mea, PSV Eindhoven va avea mereu un colț special. A fost prima echipă la care am jucat după plecarea de la Craiova. Doamne, ce echipă! Van Breukelen, Eric Gerets, Vanenburg, Erwin Koeman, Van Aerle... Și, bineînțeles, Romario. Antrenor, Sir Bobby Robson.

Am intrat din nou pe stadionul de pe care am atâtea amintiri. Un meci cu Feyenoord Roterdam, când am cucerit al doilea titlu de campion al Olandei. Am învins cu 2-1. Faza i-am redat-o lui Daniel Nanu pentru cartea „Gică Popescu - Viața Mea”, povestea carierei mele: Am prins un șut senzațional atunci. Sen-za-ți –o- nal! Și era 1-0 pentru ei. Am făcut 1-1, apoi Romario a marcat golul victoriei... Eram pe la vreo 25 de metri de poarta lor. Undeva în dreapta. Mingea mi-a venit perfect și, din drop, am plesnit-o din dușmănie. S-a dus teleghidată în colțul opus, sus, în stânga. A mușcat transversala și a ricoșat în plasa laterală. Stadionul era în delir.

A fost cel mai frumos gol marcat de mine la Eindhoven, și unul dintre cele mai frumoase din întreaga carieră", a povestit el pe facebook.

Ads