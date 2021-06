EURO 2020: " Pentru mine este o bucurie." Unde a stat Gica Popescu pe Arena Nationala la meciul Ucraina - Austria

"Ucraina - Austria, inca un meci la Euro 2020 pe Arena Nationala. Pentru mine, inca o bucurie de a sta, la tribuna a II a, unde am cumparat bilete, printre suporterii care ne-au apreciat. Si alaturi de care am avut atatea bucurii!", a scris Popescu pe Facebook.Fostii internationali Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu si Dorinel Munteanu au stat la tribuna a II-a la meciul Austria-Macedonia de Nord, de pe Arena Nationala, din cadrul Euro-2020, in timp ce la VIP au stat politicieni si oficiali FRF . Federatia a precizat ca intregul proces de ticketing la EURO 2020 este gestionat de UEFA , care nu ofera invitatii.Potrivit gsp.ro, la VIP au stat mai multi oameni politici precum Ludovic Orban , Anca Dragu, Dan Barna sau Nicusor Dan , pe langa oficialii FRF Razvan Burleanu sau Mihai Stoichita