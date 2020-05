Gica Popescu critica masurile impuse de autoritati

Ziare.

Presedintele Viitorului considera ca va fi extrem de dificil ca echipele sa-si reia antrenamentele incepand cu data de 15 mai."In momentul in care s-au luat astfel de hotarari nu s-au consultat, sa spuna, domne, hai sa consultam si cluburile astea din Liga 1, ce cred, ca oamenii astia sunt de specialitate, astia stiu, hai sa ascultam si parerea lor. Aceasta perioada de pregatire este bagajul meu de pregatire fizica pe care-l duc pana in vara anului viitor, ca eu nu mai am o alta perioada de pregatire intre cele doua sezoane. Oameni buni, eu sunt in play-out. Imi pierd patru jucatori cei mai buni, ma bat la retrogradare", a spus Gica Popescu in exclusivitate la Antena Sport "Mai avem trei zile sa incepem pregatirile si nu stim, nu stim ce avem de facut. Nu stim cum sa ne organizam perioada de pregatire, nu stim nimic! Ce facem, incepem sa bajbaim, sa dam telefoane, hoteluri, mare, mancare, organizare, teste! Mai sunt trei zile, cand le fac pe toate astea?", a completat "Baciul".Reluarea antrenamentelor se va face in patru etape: pregatirea preliminara, sesiuni individuae, sesiuni de antrenament in grupe mici si, apoi, sesiuni de antrenament colectiv.Jucatorii vor trebui sa petreaca 14 zile in izolare, dupa ce au fost testati de coronavirus.