Gica Popescu, nemultumit total de masurile impuse de autoritati

Ziare.

com

Jucatorii si oficialii clubului nu au voie sa mai iasa din cantonament in perioada urmatoare, iar Gica Popescu spune ca sportivii se vor transforma "in legume" dupa aceasta perioada."Suntem obligati sa stam in cantonament izolati, suntem obligati sa luam masa in casolete de unica folosinta, cu tacamuri de unica folosinta si sa le aruncam imediat dupa folosire. Sper ca dupa cele doua saptamani lucrurile sa se mai relaxeze, pentru ca este imposibil sa tii o perioada mai mare de doua saptamani, sau de 18 zile, jucatorii in cantonament.Dupa 4 saptamani de cantonament, din punct meu de vedere devii o leguma. In fiecare saptamana suntem obligati sa ne testam, astfel ca dupa doua saptamani sa avem trei teste facute", a spus Gica Popescu, potrivit Antena Sport In acest moment, jucatorii stau singuri in camere si se antreneaza in grupuri de cate patru. Liga 1 ar putea reincepe pe 13 iunie, conform unui anunt facut de Razvan Burleanu C.S.