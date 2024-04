Gica Popescu se apuca de antrenorat

In ziua in care a implinit 50 de ani, Gica Popescu anunta ca se apuca de antrenorat.

Fostul capitan al nationalei Romaniei, retras din activitate de aproape 15 ani, dezvaluie ca a luat licenta B si ca e deschis la propuneri.

"Nu m-am facut antrenor din cauza copiilor. Am considerat ca unul dintre lucrurile cele mai importante este educatia copiilor, iar antrenoratul m-ar fi purtat sase luni colo, opt luni dincolo, inca un an in alta parte", a spus Gica Popescu intr-un interviu acordat pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

"Am luat licenta B, niciodata nu e prea tarziu. Acum, copiii si-au luat zborul, asa ca s-ar putea sa devin antrenor. Am ajuns in punctul in care cred ca absolut orice e posibil in viata. O sa iau si licenta Pro", a mai precizat acesta.

In cariera sa, Popescu a evoluat pentru Universitatea Craiova, Steaua, PSV, Tottenham, Barcelona, Galatasaray, Lecce, Dinamo si Hannover.

Dupa ce a atarnat ghetele in cui, "Baciul" si-a infiintat o scoala de fotbal si s-a ocupat, o scurta perioada, de impresariat.

