Gica Popescu se teme ca Viitorul ar putea retrograda

Mai mult, presedintele Viitorului se teme ca formatia constanteana ar putea retrograda daca se va confrunta cu accidentari."Dupa calculele noastre, o saptamana de cantonament ne va duce in jur a 25-30.000 de euro. O saptamana. Daca vor fi doua, va fi dublu, daca vor fi trei, inmultim. Programul este in felul urmator: antrenament, camera si nimic altceva. Tu crezi ca e posibil asa ceva? Crezi ca un jucator, un om poate sa reziste patru saptamani sa stea numai si numai in casa si sa iasa doua ore pe zi la antrenament? Crezi ca e normal asa ceva?", a spus Gica Popescu la Telekom Sport "Nu au voie jucatorii sa iasa in holul hotelului, nu au voie sa iasa in barul hotelului, nu au voie sa se plimbe in curtea hotelului, trebuie sa stea in camera si numai in camera. Trebuie sa ne gandim si la jucatori, ca nu pot sta in cantonament la nesfarsit. Aceasta perioada de pregatire daca nu o faci bine pot interveni accidentari, eu am spus si public aceasta chestiune ca daca noua ni se accidenteaza patru dintre jucatorii cei mai buni putem sa intram intr-o situatie de criza care sa pericliteze chiar ramanerea in prima liga", a mai spus acesta.1 e locul ocupat de Viitorul in clasamentul din play-out, cu 24 de puncte.Vezi si: Gica Popescu critica masurile impuse de autoritati Reluarea antrenamentelor se va face in patru etape: pregatirea preliminara, sesiuni individuae, sesiuni de antrenament in grupe mici si, apoi, sesiuni de antrenament colectiv.Jucatorii vor trebui sa petreaca 14 zile in izolare, dupa ce au fost testati de coronavirus.