Gica Popescu confirma Ziare.com: Exista interes pentru Matan din SUA

Oficialii echipei lui Hagi negociaza plecarea fotbalistului in SUA."Exista interes pentru Matan.A venit un club din America sa-l vada de mai multe ori.Discutii sunt, tatonari, dar pana nu se perfecteaza nu spunem nimic. Informatia este adevarata", a spus Gica Popescu la Digisport.Matan este dorit in MLS de New York City, fosta echipa lui Alex Mitrita.Si Orlando City il vrea pe fotbalistul roman.