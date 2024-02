Cea mai mare fabrică de oțel din Rusia este în flăcări. Drone necunoscute au atacat noaptea gigantul industrial VIDEO

În noaptea de 24 februarie, la Lipețk, localitate situată în vestul Rusiei aproape de granița cu Ucraina, s-au auzit explozii puternice. Mai multe drone au lovit Uzina Metalurgică Novolipețk, cea mai mare fabrică de oțel din Federația Rusă.

Exploziile au avut loc sâmbătă, în jurul ore 3 a.m., la exact doi ani de la începutul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei.

Localnicii notează că au auzit sunete de drone și cel puțin trei explozii, după care a izbucnit un incendiu puternic la întreprindere. Angajații fabricii s-au refugiat imediat într-un adăpost.

Cu toate acestea, cel puțin o persoană a fost rănită. Nu există informații despre starea victimei. Canalul rus de Telegram „VChK-OGPU”, despre care se crede că este asociat cu serviciile ruse de informații, susține că ținta atacului a fost secția de sinterizare (topirea în bucăți mari) și atelierul de pregătire a minereului, adică echipamente importante în procesul de producție.

Amazing video from Russian Lipetsk where something hit local infrastructure in the early morning of first day, third year of Russia’s full-scale invasion. pic.twitter.com/XLFJO1le91