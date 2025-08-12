"Te faci de râs ca fotbalist!" Cine sunt jucătorii pe care Gigi Becali i-a desființat după umilința cu Rangers

25 Octombrie 2024 - "Te faci de râs ca fotbalist!" Cine sunt jucătorii pe care Gigi Becali i-a desființat după umilința cu Rangers

FCSB a fost învinsă fără drept de apel de Glasgow Rangers, cu scorul de 4-0 (2-0), joi seara, pe stadionul Ibrox Park din Glasgow, în etapa a treia a competiţiei de fotbal Europa League.

Gigi Becali FCSB

"Ce-a făcut, te-a retrogradat?" Gigi Becali a râs de un moderator de la DigiSport

18 Septembrie 2024 - "Ce-a făcut, te-a retrogradat?" Gigi Becali a râs de un moderator de la DigiSport

Deși a declarat în repetate rânduri că se retrage din spațiul public, Gigi Becali e mai prezent ca oricând la emisiunile televizate.

Cine e fotbalistul de la FCSB care l-a înfuriat pe Gigi Becali după egalul cu Sepsi

25 Aprilie 2024 - Cine e fotbalistul de la FCSB care l-a înfuriat pe Gigi Becali după egalul cu Sepsi

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate miercuri seara, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Sepsi OSK, în etapa a şasea din play-off-ul Superligii.

UEFA nu se joacă: ce sancțiune a primit Gigi Becali pentru că a pariat la meciul lui FCSB cu Nordsjaelland

02 Martie 2024 - UEFA nu se joacă: ce sancțiune a primit Gigi Becali pentru că a pariat la meciul lui FCSB cu Nordsjaelland

Gigi Becali s-a autodenunțat după ce a declarat că a pariat la meciul dintre FCSB și Nordsjaelland.

Gigi Becali și-a desființat un jucător după 1-1 cu Farul: "El crede că aici e la distracție"

06 Februarie 2024 - Gigi Becali și-a desființat un jucător după 1-1 cu Farul: "El crede că aici e la distracție"

Formaţia FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, pe Arena Naţională, în compania echipei Farul Constanţa, în etapa a XXIV-a a Superligii.

Gigi Becali, atacat cu brutalitate: "Este un fariseu. Mă rog pentru sufletul lui chinuit și mic"

30 Ianuarie 2024 - Gigi Becali, atacat cu brutalitate: "Este un fariseu. Mă rog pentru sufletul lui chinuit și mic"

Anamaria Prodan a câștigat procesul cu Dennis Man, iar fotbalistul va fi obligat să-i achite acesteia daune de aproximativ 500.000 de euro.

Umilință pentru FCSB în Antalya

16 Ianuarie 2023 - Umilință pentru FCSB în Antalya

Înfrângere pentru FCSB în cantonamentul din Antalya.

Gigi Becali, dezvăluiri în ziua de Crăciun: "Trebuia să dea 75.000 de lei ca să intru la Facultatea de Drept"

26 Decembrie 2022 - Gigi Becali, dezvăluiri în ziua de Crăciun: "Trebuia să dea 75.000 de lei ca să intru la Facultatea de Drept"

Gigi Becali a povestit cum tatăl său ar fi putut să-i aranjeze intrarea la Facultatea de Drept.

Gigi Becali și-a distrus un jucător după înfrângerea cu CFR Cluj. "Doarme pe teren, se plimbă"

15 Decembrie 2022 - Gigi Becali și-a distrus un jucător după înfrângerea cu CFR Cluj. "Doarme pe teren, se plimbă"

Gigi Becali l-a criticat, joi seară, pe fotbalistul echipei FCSB, Florinel Coman, pentru prestaţia de la meciul cu CFR Cluj, scor 0-1.

Primele declarații ale lui Leo Strizu ca antrenor la FCSB. "Și dacă mă chema Mourinho tot la Pintilii trebuia să apelez"

30 Noiembrie 2022 - Primele declarații ale lui Leo Strizu ca antrenor la FCSB. "Și dacă mă chema Mourinho tot la Pintilii trebuia să apelez"

Leo Strizu este noul antrenor de la FCSB.

Gigi Becali a făcut fotbal la Dinamo. "Inițial a fost dinamovist"

09 Noiembrie 2022 - Gigi Becali a făcut fotbal la Dinamo. "Inițial a fost dinamovist"

Gigi Becali a vrut să devină fotbalist când era mic.

Gigi Becali își desființează echipa în iarnă după eliminarea din Conference League. " Nu sunt prostul proștilor. La revedere"

27 Octombrie 2022 - Gigi Becali își desființează echipa în iarnă după eliminarea din Conference League. " Nu sunt prostul proștilor. La revedere"

Gigi Becali a luat prima decizie după eliminarea din Conference League.

Gigi Becali nu-l iartă pe Dan Șucu. Ce a declarat patronul FCSB după declarațiile războinice ale acționarului giuleștean

17 Octombrie 2022 - Gigi Becali nu-l iartă pe Dan Șucu. Ce a declarat patronul FCSB după declarațiile războinice ale acționarului giuleștean

Gigi Becali a prins putere după cele două meciuri câștigate în Superliga.

Măsuri extreme anunțate de Gigi Becali la FCSB după dezastrul din Danemarca

07 Octombrie 2022 - Măsuri extreme anunțate de Gigi Becali la FCSB după dezastrul din Danemarca

Gigi Becali a răbufnit după umilința echipei sale din Conference League.

Cu ce echipă de fotbal ținea Alexandru Arșinel. "A ridicat mulţi fotbalişti"

29 Septembrie 2022 - Cu ce echipă de fotbal ținea Alexandru Arșinel. "A ridicat mulţi fotbalişti"

Alexandru Arșine a murit la 83 ani din cauza unor probleme cardiace.

De ce nu merge Gigi Becali la Londra pentru meciul West Ham United - FCSB. Motivul invocat de patron

06 Septembrie 2022 - De ce nu merge Gigi Becali la Londra pentru meciul West Ham United - FCSB. Motivul invocat de patron

FCSB începe aventura în grupele Conference League cu un meci la Londra, cu West Ham United.

Gigi Becali s-a încurcat în sisteme de joc la miezul nopții și l-a distrus pe Dică după înfrângerea cu Farul

01 Septembrie 2022 - Gigi Becali s-a încurcat în sisteme de joc la miezul nopții și l-a distrus pe Dică după înfrângerea cu Farul

Gigi Becali l-a atacat dur pe antrenorul lui Nicolae Dică după înfrângerea din Superliga, 1-3, cu Farul Constanța.

Gigi Becali și-a distrus fotbaliștii după ultima etapă de campionat

07 August 2022 - Gigi Becali și-a distrus fotbaliștii după ultima etapă de campionat

Gigi Becali și-a atacat jucătorii după egalul de la Mioveni, 1-1.

Gigi Becali s-a dezlănțuit împotriva propriilor suporteri."Voi faceți rău clubului"

04 August 2022 - Gigi Becali s-a dezlănțuit împotriva propriilor suporteri."Voi faceți rău clubului"

Gigi Becali plătește scump din cauza fanilor.

Gigi Becali, mărturisiri din viața personală : "Pentru mine e mai mare bucurie când văd cum pasc oile decât un milion de euro. Zilnic stau și ma uit la ele"

02 Mai 2022 - Gigi Becali, mărturisiri din viața personală : "Pentru mine e mai mare bucurie când văd cum pasc oile decât un milion de euro. Zilnic stau și ma uit la ele"

Gigi Becali a dezvăluit ce activități are în timpul liber.

Gigi Becali, despre schimbările câștigătoare de la FCSB din timpul partidei cu FC Arges. Ce spune despre lupta pentru titlu

21 Martie 2022 - Gigi Becali, despre schimbările câștigătoare de la FCSB din timpul partidei cu FC Arges. Ce spune despre lupta pentru titlu

Finanţatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, că nu el a cerut trimiterea pe teren a atacantului Andrei Dumiter, autorul golului victoriei la ultima fază a meciului cu FC Argeş, ci

Gigi Becali a luat decizia în privința portarului Andrei Vlad după gafa de la Pitești. "Cascadorii râsului "

04 Martie 2022 - Gigi Becali a luat decizia în privința portarului Andrei Vlad după gafa de la Pitești. "Cascadorii râsului "

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, vineri, la Pro X, că portarul Andrei Vlad nu va mai apăra la echipa sa, după ce a greşit la meciul cu FC Argeş, scor 0-1, din Liga 1.

Nicușor Dan, vești proaste pentru Gigi Becali. "Administrația se face cu acte și contracte, nu cu vorbe"

23 Februarie 2022 - Nicușor Dan, vești proaste pentru Gigi Becali. "Administrația se face cu acte și contracte, nu cu vorbe"

Primarul general al Capitalei Nicuşor Dan a anunţat că hotărârea prin care ALPAB, administraţie a municipalităţii bucureştene, trebuie să primească 1 milion de lei de la FCSB pentru

Gigi Becali îl atacă pe Nicușor Dan după ce a pierdut un proces cu Primăria Capitalei. "Săracul Dan, el nu știe, săracul"

23 Februarie 2022 - Gigi Becali îl atacă pe Nicușor Dan după ce a pierdut un proces cu Primăria Capitalei. "Săracul Dan, el nu știe, săracul"

Gigi Becali nu-l iartă pe Nicusor Dan după ce FCSB a pierdut procesul cu Primăria Capitalei și trebuie să plătească peste 1 milion de lei, bani datorați pentru chiria Arenei Naționalei.

Primul fotbalist pe care Gigi Becali vrea să-l aducă la FCSB

10 Decembrie 2021 - Primul fotbalist pe care Gigi Becali vrea să-l aducă la FCSB

Gigi Becali se pregătește de perioadă de transferuri din această iarnă.

Gigi Becali vrea o nouă echipă în Liga 1! Patronul FCSB și-a înregistrat numele la OSIM

18 Noiembrie 2021 - Gigi Becali vrea o nouă echipă în Liga 1! Patronul FCSB și-a înregistrat numele la OSIM

Gigi Becali are în plan să cumpere o altă echipă, dacă va vinde pe FCSB.

Gigi Becali dă de pământ cu Edi Iordănescu, antrenorul de la FCSB. "Păi donezi tu banii mei, mă?"

14 Noiembrie 2021 - Gigi Becali dă de pământ cu Edi Iordănescu, antrenorul de la FCSB. "Păi donezi tu banii mei, mă?"

Gigi Becali l-a atacat din nou pe antrenorul echipei, Edi Iordănescu, după ce acesta a făcut dezvăluiri despre situația de la FCSB.

Reacția tranșantă a lui Gigi Becali despre vaccinare după focarul de COVID apărut la FCSB

12 Octombrie 2021 - Reacția tranșantă a lui Gigi Becali despre vaccinare după focarul de COVID apărut la FCSB

FCSB trece printr-o situație delicată după ce Edi Iordănescu, secunzii săi și mai mulți jucători s-au îmbolnăvit de Covid.

Gigi Becali a încălcat înțelegerea cu Edi Iordănescu. Patronul FCSB a criticat fotbaliștii la TV după egalul cu Sepsi

24 August 2021 - Gigi Becali a încălcat înțelegerea cu Edi Iordănescu. Patronul FCSB a criticat fotbaliștii la TV după egalul cu Sepsi

Patronul FCSB, Gigi Becali, şi-a criticat din nou jucătorii, deşi a promis că nu va mai interveni în emisiunile TV pentru a vorbi despre echipă, conform acordului cu noul antrenor Edward

Gigi Becali, vechiul și noul antrenor de la FCSB: "Mă distrez la fotbal. Până mă duc la sicriu, până pun mâinile pe piept eu comand totul și lumea execută"

02 August 2021 - Gigi Becali, vechiul și noul antrenor de la FCSB: "Mă distrez la fotbal. Până mă duc la sicriu, până pun mâinile pe piept eu comand totul și lumea execută"

Gigi Becali a intrat în direct, la Digisport, după meciul pe care FCSB l-a terminat la egalitate, 1-1, la Arad, cu UTA și a elucidat misterul despre tot ceea ce se întâmplă la echipa sa.

