Gigi Becali acuză Guvernul Bolojan că îi blochează vânzarea unei fabrici de armament către investitori americani. Omul de afaceri amenință că merge în instanță

De peste trei ani, Gigi Becali încearcă fără succes să vândă o veche fabrică din Drăgășani, evaluată la 13 milioane de euro. Latifundiarul din Pipera acuză comisiile guvernamentale că îi blochează tranzacția cu investitori străini prin birocrație, taxe și condiții absurde, și amenință că va da statul în judecată.

Gigi Becali vrea să vândă vechea fabrică de armament de la Drăgășani, evaluată la 13 milioane de euro. Omul de afaceri încearcă să bată palma cu investitorii americani de peste 3 ani, însă este blocat de una dintre comisiile guvernamentale.

„Dacă eu vreau să vând o fabrică de trei ani, a venit de la guvern o comisie care ia mii și mii de euro din investiții. Întreba că, dom’le, ce face acționarul în timpul liber. Era unul, Cazacu, care era și el 10% în firmă. Până la urmă m-am enervat și am zis: 'Domnule, dă la pește'. Trei ani nu mi-a dat niciun răspuns. Acum a venit altă firmă, am vorbit cu ei, le-am zis că-i dau în judecată. Păi eu am acolo o infrastructură. Trebuie să verificați firma, dacă este ea solventă, dacă este firmă care nu încalcă embargoul, conform normelor europene.

Mi-a zis că luni să meargă la guvern că se dă avizul, dar cu niște condiții. Eu vând infrastructura mea, o fostă fabrică. O vând eu, care e a mea. Cum să pui tu condiții la unul care vrea să cumpere de la mine? E între doi privați, ești nebun la cap? Tu poți să-l obligi pe ăla cât să investească în fiecare an? Ea săraca țară merge așa… pe ce fac eu, ce faci tu, ce face Copos la hoteluri, ce mai trage Porumbiu cu tractoarele… ăialalții iau și mii de euro că-s puși la comisii și după ce că iei atâția bani, mai și încurci. E business de 13 milioane. De 4 ani nu mi-a dat niciun răspuns”, a spus Gigi Becali la FANATIK.

Taxe plătite, vânzare blocată

Omul de afaceri spune că vânzarea este blocată, chiar dacă au fost plătite taxele cerute de stat.

„Aia este o fabrică fără nimic în ea. Niște hale. Ce fac ei, e treaba lor. Ei vor să facă armament. Că din an în an trebuie să le dea raportul lor. Dacă fac fabrică de armament, mă obligă legea să dau niște rapoarte, nu că zici tu, prostule! E un contract între mine și unu, privat. Tu cum să pui condiții, dacă nu e a ta? Cum să pui condiții, tu, nebunule? Investitorii trebuie să plătească 10.000 de euro ca să îi verifice, tu îți dai seama? Guvernul are o comisie de verificare a investitorilor străini. Eu străin, vreau să investesc la tine în România și ei cer 10.000 de euro să te verifice. Au prostit oamenii de 10.000 de euro. După ce te verifică, vor să mai vii să-ți pună și condiții”, a mai declarat patronul FCSB.

Gigi Becali amenință că merge în instanță și cere despăgubiri.

„Eu m-am gândit să-i dau în judecată, vor și ei să se dea șmecheri. Ei țin comisia și nu pun și ei un băț în roate? Mi-a zis cancelarul pus de Bolojan că: 'Acum încerc și eu să-i aduc cu picioarele pe pământ'. Eu dacă eram în locul lui, luam un bici și mergeam acolo la guvern: 'De ce nu dai, mă, avizul? Pac! Un bici'. Dacă nu e curat, nu-l aprobă. Dar dacă e curat, pleacă acasă, bă! Lasă oamenii, bă, să dea banii”, au fost nemulțumirile exprimate de Gigi Becali.

