Gigi Becali s-a abținut în ultimul moment să distrugă un fotbalist de la FCSB: "E bombă atomică"

FCSB a pierdut meciul cu Bologna, în etapa a treia din grupele principale ale Europa League.

Bologna s-a impus cu 2-1, cu două goluri marcate în primele 10 minute ale partidei de la București cu FCSB.

Golul doi al italienilor a venit după o minge pierdută de Adrian Șut, iar finanțatorul Gigi Becali s-a gândit că ar putea să îl scoată pe Șut chiar în acel moment.

„Eu am vrut să-l schimb în minutul 10, după ce a greşit la gol. Dar apoi m-am gândit că râde lumea de el, îl distrug, îl demoralizez.

Aşa trebuie făcut, zice lumea că nu, dar eu nu am văzut la niciun nivel ca unul să piardă mingea aşa şi să ia gol, doar la noi se întâmplă aşa ceva.

La Şut nu e prima, mai are multe de-astea, dar el este star, el driblează. Acolo nu te lasă nimeni să driblezi, bă nebunule, acolo e pericol mare, e bombă atomică la mijlocul terenului.

N-ai voie să pierzi mingea în viaţa vieţilor tale. Dacă n-ai soluţie, arunc-o în tribună. Sunt care driblează, dar 120% sunt siguri de dribling. Nu tu, Şut, care până te învârţi vine baba cu colacii”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

