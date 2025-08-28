Gigi Becali, anunț important în ziua meciului FCSB - Aberdeen: ”O să mă duc, ce să mai...Astăzi mă duc. Leul e leu, spulberă tot”

Autor: Teodor Serban
Joi, 28 August 2025, ora 17:07
Gigi Becali, anunț important în ziua meciului FCSB - Aberdeen: "O să mă duc, ce să mai...Astăzi mă duc. Leul e leu, spulberă tot"
Gigi Becali FOTO Facebook Digisport

Echipa de fotbal FCSB întâlnește formația scoțiană Aberdeen FC, joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru manșa secundă a play-off-ului Europa League.

În meciul tur din Scoția, FCSB și Aberdeen FC au încheiat la egalitate, scor 2-2.

Patronul Gigi Becali a anunțat că vrea să meargă la meciul retur, hotărându-se în ultima clipă.

„În campionat sunt multe puncte și treaba e că joacă bine (n.r. Craiova). Joacă echipa lor de când a venit Mirel. Nu îmi fac griji, la mine de abia acum începe ascensiunea.

Astăzi seară începe. Chiar mă gândeam să merg la meci, am o presimțire de calificare și s-ar putea să mă duc. Nu știu. O să mă duc, ce să mai...Astăzi mă duc la meci, gata, ce să mai...Leul e leu, spulberă tot.

Vreau neapărat anul ăsta să fie un campionat câștigat. Am luat milioane, am luat două la rând, mai sunt pe-ici, pe-colo, care bâzâie, că să își dea demisia antrenorul. Adică să mi-o dau eu”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.ro.

