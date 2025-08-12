Apariția virală a lui Gigi Becali, pe stradă: ”Și, el, Șucu, se ia cu Hulk. Bă, te iei cu Hulk?”

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a avut o apariție virală pe șantierul bisericii pe care o construiește în nordul Bucureștiului, în zona Pipera.

La bustul gol și cu capul acoperit, Gigi Becali a impresionat cu fizicul pe care îl are la 67 de ani.

„Știți cum vi se spune pe rețelele de socializare? Aveți un supranume. Oamenii au fost mega încântați. Poza aia a devenit virală, cu dumneavoastră cu turban și la bustul gol. Vi se spune ”Hulk din Pipera””, a fost întrebat Gigi Becali de jurnalistul Horia Ivanovici, conform Fanatik.ro.

„Lumea spune că sunteți Hulk, un supererou, așa e și supereroul, e dezbrăcat, e mare, e puternic, are cea mai mare forță din lume”, i s-a mai spus lui Becali.

”Unde e poza asta? Să mi-o trimiți ca să o văd, că nu o am. Și, el, Șucu, se ia cu Hulk. Bă, te iei cu Hulk?”, a reacționat patronul FCSB.

Gigi Becali a continuat astfel ”războiul” cu Dan Șucu din ultimele zile, pornit de la faptul că LPF a permis FCSB-ului să-l reincludă pe lista de jucători eligibili pe Malcom Edjouma.

