Gigi Becali n-a rezistat și l-a atacat din nou pe Sabău: ”Mai bun era iehovistul. El e cu baieții”

Patronul FCSB, Gigi Becali (67 de ani), l-a ironizat pe antrenorul Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul de la U Cluj, adversara din această seară a campioanei în meciul care începe la ora 20:30, pe Cluj Arena, referindu-se cu această ocazie și la fostul antrenor al clujenilor, Ioan Ovidiu Sabău.

Comentând înlocuirea lui Sabău cu Bergodi, Gigi Becali l-a atacat din nou pe primul, legându-se de religia acestuia.

„Nu zic că e ușor, dar eu nu îl văd un meci foarte greu. Trebuie să câștigăm. Avem valoare și avem nevoie de puncte. Pentru noi, toate meciurile astea sunt finale! Fără să subestimez U Cluj, noi trebuie să câștigăm.

Ce să conteze antrenorul? Mai bun era iehovistul (n.r. Ioan Ovidiu Sabău). Eu zic că era mai bun iehovistul. Bergodi e om cuminte. El e cu ”baieții”. ”Joacă baieții. S-au descurcat bine baieții””, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

„Cea mai bună echipă. Știu eu care e cea mai bună echipă? Bîrligea, Tănase, Olaru nu vor lipsi. Ăștia 3 nu lipsesc! Șut, Lixandru. Nu vor lipsi. Să vedem cu Under. Va juca ori Stoian ori Cercel. Unul din ăștia doi.

Dacă joacă Cercel, o să jucăm cu unul din cei doi fundași centrali. El nu mai vrea fundaș dreapta. Stânga dreapta o să joace Risto Radunovic cu Pantea și gata. Și ne gândim doar la Under. Târnovanu și Cisotti joacă. E revenit și Cisotti, nu are nimic”, a mai declarat Gigi Becali.

