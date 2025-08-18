Gigi Becali a dat un ordin după meciul cu Rapid: ”Aici e fotbal, tată, nu construcții. Niciodată nu mai bate”

FC Rapid București și FCSB au încheiat la egalitate, 2-2 (0-1), duminică seara, pe Arena Națională, în etapa a șasea a Superligii de fotbal.

FCSB a marcat prin Mihai Lixandru (7), Daniel Bîrligea (61), dar Rapid a revenit pe final și a smuls egalul, grație dublei lui Elvir Koljic (83, 90+2).

Patronul FCSB, Gigi Becali, l-a criticat după meci în special pe Florin Tănase, deși Ngezana a greșit la ambele goluri primite.

”N-am ce să zic, echipa a jucat extraordinar. A fost ghinion. Bine, poți să spui greșeală, dar omul dacă a jucat extraordinar tot meciul și a făcut o greșeală, ce putem face? Așa a gândit el atunci. Mă refer la Ngezana.

Mi-a plăcut toată echipa. Dar, Tănase, în loc să fie mingea la noi, i-a dat-o lui Bîrligea. Bă, Tănase, ține, bă, posesie, tu dai lob ca să dai mingea la ei? Ce jucăm aici? Floricele facem noi?

Am dat ordin acum, l-am sunat pe Pintilii. Niciodată nu mai bate Tănase lovituri libere. Noi avem jucători cu talie și tu bați pe jos, în bătaie de joc. De ce a cerut schimbare? Și asta e o întrebare.

O să vorbesc cu el, vrea să joace fotbal sau vrea să se facă om de afaceri? Ești prietenul meu, dar gata, tată. Aici e fotbal, tată, nu construcții”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

