Gigi Becali ia în calcul o alianță cu Călin Georgescu. Condiția pusă de fostul membru AUR: „E patriot!”

La aproape un an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Gigi Becali i-a făcut un nou portret lui Călin Georgescu. Patronul de la FCSB a revenit la sentimente mai bune cu privire la liderul taberei suveraniste.

În opinia lui Gigi Becali, Călin Georgescu este un om de încredere, spre deosebire de George Simion.

„Georgescu e patriot, vorbește despre suveranism, dar nu are apucăturile omului ăsta (n.r. - George Simion). Călin Georgescu spune cât de cât ce vrea să facă, dar în partea aialaltă, nici nu vreau să spun... Dacă Călin Georgescu face un partid, atunci eu nu mă mai bag.

Georgescu nu e mincinos, nu e fals. Dacă pleacă cu unul la drum, nu se apucă pe TikTok să-l atace. Nu se duce la om în casă și-l atacă. Nici mort nu face așa ceva”, a explicat Gigi Becali, duminică, 21 septembrie, la România TV.

Omul de afaceri este hotărât să se alieze cu Călin Georgescu, în eventualitatea în care fostul candidat va dori să se dueleze cu Simion, la viitoarele alegeri.

„Dacă rămâne Simion, mă voi alia cu Georgescu, eu”, a mai transmis Becali.

Gigi Becali și Călin Georgescu au discutat față în față

Ads

Totuși, patronul de la FCSB crede că Georgescu va fi lovit de depresie.

„Părerea mea este că el va cădea într-o depresie, cât de curând, așa simt.

Eu am vorbit cu Călin Georgescu o dată, când a fost la mine la Palat. A fost înainte de alegeri. L-am susținut. Am văzut că Potra, că ține discurs în biserici sectare... Nu te duci să ții cuvântare în așa biserici. Dar nu e om rău, nu e trădător”, a transmis Becali.

Șeful de la FCSB a recunoscut, totodată, calitățile liderului AUR.

„Simion e muncitor, e mobilizator. Georgescu nu trebuie să-l atace. Dar Simion e brânză bună în burduf de câine. În AUR sunt 5 oameni de mare calitate. Peiu, Bruynseels, Neamțu, Gherasim. Încă vreo doi. Simion nu are partid...”, a concluzionat parlamentarul neafiliat.

Ads