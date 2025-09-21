Gigi Becali ia în calcul o alianță cu Călin Georgescu. Condiția pusă de fostul membru AUR: „E patriot!”

Autor: Dan Stan
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 15:39
1260 citiri
Gigi Becali ia în calcul o alianță cu Călin Georgescu. Condiția pusă de fostul membru AUR: „E patriot!”
Gigi Becali. Foto: hepta

La aproape un an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Gigi Becali i-a făcut un nou portret lui Călin Georgescu. Patronul de la FCSB a revenit la sentimente mai bune cu privire la liderul taberei suveraniste.

În opinia lui Gigi Becali, Călin Georgescu este un om de încredere, spre deosebire de George Simion.

„Georgescu e patriot, vorbește despre suveranism, dar nu are apucăturile omului ăsta (n.r. - George Simion). Călin Georgescu spune cât de cât ce vrea să facă, dar în partea aialaltă, nici nu vreau să spun... Dacă Călin Georgescu face un partid, atunci eu nu mă mai bag.

Georgescu nu e mincinos, nu e fals. Dacă pleacă cu unul la drum, nu se apucă pe TikTok să-l atace. Nu se duce la om în casă și-l atacă. Nici mort nu face așa ceva”, a explicat Gigi Becali, duminică, 21 septembrie, la România TV.

Omul de afaceri este hotărât să se alieze cu Călin Georgescu, în eventualitatea în care fostul candidat va dori să se dueleze cu Simion, la viitoarele alegeri.

„Dacă rămâne Simion, mă voi alia cu Georgescu, eu”, a mai transmis Becali.

Gigi Becali și Călin Georgescu au discutat față în față

Totuși, patronul de la FCSB crede că Georgescu va fi lovit de depresie.

„Părerea mea este că el va cădea într-o depresie, cât de curând, așa simt.

Eu am vorbit cu Călin Georgescu o dată, când a fost la mine la Palat. A fost înainte de alegeri. L-am susținut. Am văzut că Potra, că ține discurs în biserici sectare... Nu te duci să ții cuvântare în așa biserici. Dar nu e om rău, nu e trădător”, a transmis Becali.

Șeful de la FCSB a recunoscut, totodată, calitățile liderului AUR.

„Simion e muncitor, e mobilizator. Georgescu nu trebuie să-l atace. Dar Simion e brânză bună în burduf de câine. În AUR sunt 5 oameni de mare calitate. Peiu, Bruynseels, Neamțu, Gherasim. Încă vreo doi. Simion nu are partid...”, a concluzionat parlamentarul neafiliat.

Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de către Călin Georgescu și George Simion. Fritz, la egalitate cu Șoșoacă SONDAJ CURS
Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de către Călin Georgescu și George Simion. Fritz, la egalitate cu Șoșoacă SONDAJ CURS
Călin Georgescu este politicianul cu cel mai mare capital de încredere, de 40%, potrivit unui sondaj realizat de CURS. În urma sa este un alt lider suveranist, George Simion. Potrivit...
Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de "trădare" și numește "panaramă" apropierea de Călin Georgescu. „Cadou” de ziua lui Simion
Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de "trădare" și numește "panaramă" apropierea de Călin Georgescu. „Cadou” de ziua lui Simion
Sergiu Mihalcea, unul dintre cei mai vocali pro-ruși și anti-occidentali oameni din AUR, a anunțat că își dă demisia din partid. Mihalcea îl acuză pe Simion de trădare și că mimează...
#Gigi Becali, #calin georgescu, #George Simion , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Avertismentul unui fost ministru moldovean: "Rusia va face din Moldova o baza militara". Ce spune despre George Simion si AUR
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au "explodat" la adresa CFR-ului, dupa decesul lui Ciprian Scrobota: "Josnic!"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de către Călin Georgescu și George Simion. Fritz, la egalitate cu Șoșoacă SONDAJ CURS
  2. AUR ar câștiga alegerile, detașat. USR, în picaj SONDAJ CURS
  3. Gigi Becali ia în calcul o alianță cu Călin Georgescu. Condiția pusă de fostul membru AUR: „E patriot!”
  4. Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de "trădare" și numește "panaramă" apropierea de Călin Georgescu. „Cadou” de ziua lui Simion
  5. Republica Moldova poate intra în lagărul lui Putin. Ce ar însemna un stat pro-rus la graniță: „Va primi trupe ruse. O înaintare a Rusiei spre România”. Cum este folosită rețeaua AUR
  6. Coaliția discută despre mai multe restructurări. „România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”
  7. Kelemen Hunor explică cum „funcționează” coaliția de guvernare. „Tot timpul există alternativă”
  8. Ambiția lui George Simion, după ce sondajele au dat AUR pe primul loc, cu peste 40 la sută. „Pentru asta trebuie să muncim”
  9. Dominic Fritz minimizează moțiunile depuse de AUR. „Ridicol, s-au trezit iarăși fix presupusii patrioți să atace”
  10. Consilierul lui Bolojan explică amenințările premierului cu demisia. „Dacă nu va avea susținere, va pleca”