Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 17:32
Gigi Becali e categoric: ”Îi e frică că îl găurește glonțul? Nu mai pot eu de Lucescu!”
Gigi Becali, patronul FCSB, l-a criticat din nou pe fundașul Mihai Popescu, în ciuda faptului că acesta e unul dintre preferații selecționerului Mircea Lucescu.

Astfel, chiar dacă Popescu are șanse mari să joace în meciul România - Austria de pe 12 octombrie, în preliminariile Campionatului Mondial, Gigi Becali n-a ezitat să-l atace pe fotbalistul de la FCSB.

”Păi, ce să facă? Când vine centrare să se aplece, să-i fie frică de minge? Nu mai pot eu de Lucescu! Ce să fac? Îl respect pe Lucescu, dar mă interesează pe mine echipa națională? Deloc! Spun adevărul! Dacă vine mingea și el se apleacă, îi e frică că îl găurește glonțul? Tu te apleci și lași să marcheze gol? Aveam acum încă 3 puncte”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.

Becali e hotărât să scape de internaționalul Mihai Popescu, căruia nu-i va mai prelungi contractul scadent anul viitor.

„Popescu o să joace acum în cupele europene, că asta e, dar în campionat nu îl mai vezi, ne-a curățat de prea multe ori. Anul trecut îl sunam pe Meme, ”Bă, Mihai, trebuie să-i prelungim contractul, e jucător de echipă națională, fotbalist”. Cum s-a botezat la sectă, s-a nenorocit, s-a distrus. E treaba lui că s-a botezat, noi l-am scos de la Proscomidie, că dacă nu ești ortodox...Cum l-am scos de acolo, cum la revedere”, a mai spus recent Gigi Becali.

