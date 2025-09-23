Gigi Becali, în cazul Mitriță: ”Mă chemi din China să stau pe bancă? Lasă-mă, mă, în pace!”

Alexandru Mitriță, jucătorul echipei chineze Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională de fotbal a României, a transmis, luni, Federația Română de Fotbal, pe site-ul oficial.

”În vârstă de 30 de ani, mijlocașul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la Echipa Națională. Echipa Națională îi mulțumește lui Alexandru Mitriță pentru toate contribuțiile sale și îi urează mult succes mai departe în carieră!”, precizează sursa citată.

Fotbalistul a pus retragerea sa pe seama distanței mari pe care trebuie să o parcurgă pentru a se prezenta la lotul național, iar în apărarea sa a sărit patronul FCSB, Gigi Becali.

„Mitriță este un jucător valoros. Spuneau unii că nu știu ce a făcut. Dacă eram eu, așa făceam, bravo lui că are demnitate! Este cel mai valoros! Mă chemi tocmai din China, stau cu familia liniștit, mă chemi pe mine să stau pe bancă?!

Lasă-mă, mă, în pace, stau liniștit cu familia mea. Ce sa facă, să vină pe avioane ore în șir? Foarte bine a făcut! Totul în lumea asta e numai pe bani. Că e și o anumită demnitate, că joc la echipa națională, e altceva, dar totul e pe bani.

Dacă câștig bani în China, stau eu în China. Sau mă duc la națională tot pentru bani că mă vede lumea și îmi dă salariu mai mare”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

