Gigi Becali, în conflictul vărului Giovanni cu fotbalistul Tănase: ”Dacă nu îi răspunzi, ești idiot”

După victoria categorică a FCSB-ului în fața celor de la UTA, scor 4-0, Florin Tănase a lansat un atac fără precedent la adresa lui Ioan (Giovanni) Becali, ca răspuns la acuzațiile venite dinspre fostul impresar înaintea partidei.

Giovanni Becali declarase că mijlocașul roș-albaștrilor ar fi „sifonul lui Gigi” și că îi oferă patronului informații din vestiar, acuzându-l totodată că exagerează cu semnul crucii înaintea meciurilor „doar pentru camere”.

Replica lui Tănase a fost una extrem de tăioasă.

„Îmi e milă de Giovanni Becali, săracul. A decăzut atât de mult încât trebuie să inventeze lucruri ca să fie băgat în seamă. E și de râs, e și de plâns. Nu e de ajuns școala vieții, mai e nevoie și de matematică, să știi să numeri. La ortodocși te închini de 3 ori, nu de 4-5 cum spune el”, a declarat mijlocașul, la Prima Sport.

Conflictul a fost comentat și de Gigi Becali, vărul impresarului Giovanni.

„Eu, Gigi Becali, am spus că urăsc trădarea, îl urăsc pe trădător. Eu urăsc trădătorul și trădarea. Dacă vine cineva la mine că vrea să trădeze îi zic ”pleacă!” Nici măcar trădarea nu o primesc. Tănase e un băiat de mare caracter, dacă era ”sifon”, nu era prieten cu mine.

Mie dacă îmi spui o bârfă, a doua oară nu te mai întâlnești cu mine. Mie mi-a spus Tănase că l-a făcut ”sifon”.

”Dacă nu îi răspunzi, nu ești bărbat”, am zis. Pune-l la punct, să se învețe minte. Când îl ataci pe unul, să te aștepti să îți răspundă. Mie mi-a spus Tănase, nu știu eu ce a spus. ”Dacă nu îi răspunzi, ești idiot”, i-am zis, să se învețe minte. Eu nu știu ce a zis, e treaba lui, eu țin cu Tănase, cu dreptatea. El are meseria lui, nu are treabă cu tine, este angajatul meu.

Dacă te iei de angajatul meu, nu mă respecți și îl las să te pună la punct. Eu nu mă cert cu Giovanni. Dacă face asta, să se aștepte. I-am spus, din punctul meu de vedere, ai dreptate, fii bărbat, să se aștepte când mai zice ceva să primească răspunsul. Tănase îmi bagă bani în buzunar, îmi dă Giovanni vreun ban? Astea nu sunt lucruri normale”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.

