Gigi Becali a criticat un singur jucător după victoria din Olanda: ”Pe la el era autobandă, autostradă, bulevard!”

FCSB a învins formația olandeză Go Ahead Eagles, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul De Adelaarshorst din Deventer, în prima etapă a competiției de fotbal Europa League.

Campioana României a debutat cu dreptul în faza principală a competiției, grație golului marcat de David Miculescu (13).

FCSB a suferit în acest meci, a fost dominată destul de clar de deținătoarea Cupei Olandei (posesie de 70%-30%), dar a rezistat și acest rezultat poate însemna un nou început, după rezultatele neconvingătoare de până acum, atât în Superligă, cât și în cupele europene.

Mulțumit de rezultat, patronul Gigi Becali a explicat schimbările făcute, criticându-l pe fundașul stânga Kiki.

„Sunt foarte mulțumit. Mai mult pe campionat, dar dacă așa a vrut Domnul, să iau niște bănuți... Sunt vreo 500.000, dar astea 3 puncte pot aduce și câteva milioane. E vorba și de coeficient. Alibec și-a revenit. A fost programată schimbarea, să iasă la pauză. Așa trebuia. Dacă nu-l scoteam, poate nu mai câștigam. Pe la Kiki era autobandă, autostradă, bulevard!

La Edjouma așa a fost strategia, să intre Tănase în locul lui. Două galbene au fost pentru proteste, asta e. Nu trebuie să facă asta. Terminați cu asta! Ei sunt obișnuiți ca în România, dar aici nu se ține cont. Omul meciului? Să zicem Târnovanu. A scos, dar a scos ce era de apărat. Nu a fost 1 contra 1.

A fost doar o singură minge mai grea, când s-a întins în dreapta. Dar a fost încet. Nu a avut vreo minge periculoasă. Toată echipa a fost omul meciului. Mă bucură Alibec. Miculescu va juca în toate meciurile din Europa League. Urmează Young Boys, facem 6 puncte. O luăm meci cu meci. Acum urmează Galațiul, e cel mai important meci.

Mi-a plăcut Cisotti, a alergat mult. Olaru a alergat mult, dar fără realizări. Nu pot să remarc pe nimeni. Ei nu au fost periculoși, doar au avut posesie. Nu au avut jucători care să ne destabilizeze. Mi-a mai plăcut Thiam. Bîrligea și Tănase au intrat bine, vor juca cu Oțelul. O să mai intre Pantea, Radunovic, care zice că e refăcut, zice că poate”, a declarat Becali, la DigiSport.

