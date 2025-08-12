"Eu sunt Becali și să asculte toți de mine! Și Șucu, și toți!"

Schimbarea de regulament care i-a permis lui Gigi Becali să-l legitimeze pe Edjouma în campionat a stârnit o furtună în Superliga.

Gigi Becali a intervenit, iar Gino Iorgulescu a modificat regulamentul, astfel încât jucătorii aflați sub contract pot fi repuși pe lista pentru campionat, chiar și după începerea competiției.

După revolta Rapidului și a Craiovei, Gigi Becali a reacționat dur:

”Nu conflict, ce conflict? L-am modificat eu? Eu doar am atenționat, am dat niște declarații la televizor, atât! De ce să fie întrebați? Cine sunt ei să fie întrebați? Eu sunt Becali și ei sunt ei, să asculte ce spun eu și cu asta basta, să facă ce zic eu, da?

Și dacă dau telefon, să facă ca mine, eu sunt Becali și ei sunt ei, să facă ca mine toți. Ce să mai fie de acum înainte. Dacă Edjouma e legitimat, gata, ce pot să mai facă? Du-te, mă, de aici! Ei să asculte de mine, da, și Șucu și toți”, a spus Gigi Becali pentru Sport.ro.

LPF a justificat astfel modificarea regulamentului prin vocea președintelui Gino Iorgulescu: ”Am profitat de valul de dezbatere publică generat de patronul FCSB, dl. George Becali, pentru a corecta o problemă juridică existentă de mai mult timp, care a permis apariția unor artificii menite să ocolească dispoziția regulamentară.

Scopul modificării propuse de LPF a fost eliminarea zonei gri și asigurarea transparenței și corectitudinii pentru toate cluburile, indiferent de nume, palmares sau poziție în clasament.

În toamna anului trecut, dl. Dan Șucu, căruia îi port un respect deosebit pentru implicarea la Rapid și pentru eforturile de profesionalizare a fotbalului românesc, a beneficiat de un astfel de artificiu juridic în cazul jucătorului Jakub Hromada. Spre deosebire de dl. Becali, nu a solicitat atunci intervenția LPF. A preferat să utilizeze manopera juridică oferită de rezilierea contractului cu acordul părților și încheierea unui nou contract. Modificarea propusă de LPF nu avantajează și nu dezavantajează niciun club anume. Ea asigură un cadru clar și uniform, aplicabil tuturor membrilor ligii, în spiritul fair-play-ului și al legalității”, a fost mesajul postat de președintele LPF.

