"Eu sunt Becali și să asculte toți de mine! Și Șucu, și toți!"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 12 August 2025, ora 07:52
172 citiri
"Eu sunt Becali și să asculte toți de mine! Și Șucu, și toți!"
Gigi Becali. Foto: hepta

Schimbarea de regulament care i-a permis lui Gigi Becali să-l legitimeze pe Edjouma în campionat a stârnit o furtună în Superliga.

Gigi Becali a intervenit, iar Gino Iorgulescu a modificat regulamentul, astfel încât jucătorii aflați sub contract pot fi repuși pe lista pentru campionat, chiar și după începerea competiției.

După revolta Rapidului și a Craiovei, Gigi Becali a reacționat dur:

”Nu conflict, ce conflict? L-am modificat eu? Eu doar am atenționat, am dat niște declarații la televizor, atât! De ce să fie întrebați? Cine sunt ei să fie întrebați? Eu sunt Becali și ei sunt ei, să asculte ce spun eu și cu asta basta, să facă ce zic eu, da?

Și dacă dau telefon, să facă ca mine, eu sunt Becali și ei sunt ei, să facă ca mine toți. Ce să mai fie de acum înainte. Dacă Edjouma e legitimat, gata, ce pot să mai facă? Du-te, mă, de aici! Ei să asculte de mine, da, și Șucu și toți”, a spus Gigi Becali pentru Sport.ro.

LPF a justificat astfel modificarea regulamentului prin vocea președintelui Gino Iorgulescu: ”Am profitat de valul de dezbatere publică generat de patronul FCSB, dl. George Becali, pentru a corecta o problemă juridică existentă de mai mult timp, care a permis apariția unor artificii menite să ocolească dispoziția regulamentară.

Scopul modificării propuse de LPF a fost eliminarea zonei gri și asigurarea transparenței și corectitudinii pentru toate cluburile, indiferent de nume, palmares sau poziție în clasament.

În toamna anului trecut, dl. Dan Șucu, căruia îi port un respect deosebit pentru implicarea la Rapid și pentru eforturile de profesionalizare a fotbalului românesc, a beneficiat de un astfel de artificiu juridic în cazul jucătorului Jakub Hromada. Spre deosebire de dl. Becali, nu a solicitat atunci intervenția LPF. A preferat să utilizeze manopera juridică oferită de rezilierea contractului cu acordul părților și încheierea unui nou contract. Modificarea propusă de LPF nu avantajează și nu dezavantajează niciun club anume. Ea asigură un cadru clar și uniform, aplicabil tuturor membrilor ligii, în spiritul fair-play-ului și al legalității”, a fost mesajul postat de președintele LPF.

Gigi Becali s-a spovedit în scandalul momentului: ”Au sărit ca ulii amândoi. Dacă eu sunt american, ei sunt chinezii şi ruşii...”
Gigi Becali s-a spovedit în scandalul momentului: ”Au sărit ca ulii amândoi. Dacă eu sunt american, ei sunt chinezii şi ruşii...”
Patronul FCSB, Gigi Becali, a avut o nouă intervenție în scandalul momentului din Superliga, conflictul iscat cu Dan Șucu și Mihai Rotaru, investitori la Rapid, respectiv U Craiova. Totul a...
Amenințat de Gigi Becali, Dan Șucu a cerut o demisie de onoare: ”Se deplasează la palat pentru a pupa inelul”
Amenințat de Gigi Becali, Dan Șucu a cerut o demisie de onoare: ”Se deplasează la palat pentru a pupa inelul”
Dan Șucu, acționarul majoritar de la FC Rapid, a reacționat în scandalul momentului din Superliga, după ce LPF a schimbat o prevedere de regulament care-l împiedica pe Gigi Becali să-l...
#Gigi Becali, #Dan Sucu, #Mihai Rotaru, #gino iorgulescu, #LPF , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca sa dea gol in Portugalia!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotarat! Georgina Rodriguez a facut anuntul cel mare

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rapid, "furată" de arbitri în meciul cu Oțelul? Constantin Gâlcă: "Este penalty clar"
  2. "Eu sunt Becali și să asculte toți de mine! Și Șucu, și toți!"
  3. Drum liber către Inter-ul lui Chivu! Cel mai bun portar din lume, scos din lotul campioanei Europei
  4. Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după calificarea în optimi la Cincinnati. Românca se pregătește de un meci de foc
  5. "FCSB este terminată, în locul lui Gigi m-aș lăsa de fotbal. Să-i pună pe limbricii lui"
  6. Meci tare pentru Emma Răducanu, la Cincinnati. Meciul cu Sabalenka a durat peste trei ore
  7. Rapid ratează șansă să urce pe primul loc în Liga 1. Ce a făcut în meciul cu Oțelul
  8. Fantastic! Sorana Cîrstea face minuni la Montreal. Urmează meciul cu Iga Swiatek
  9. Cristiano Ronaldo s-a decis, după 8 ani de relație! Anunțul făcut de modelul Georgina Rodriguez FOTO
  10. Derapaj sexist în Liga 1. Ce a spus Bogdan Andone, după ce a pierdut cu Botoșani