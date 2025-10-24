Gigi Becali a dat ordin după ce-a văzut în FCSB - Bologna: ”Toți trei pe bancă, gata!"

Autor: Teodor Serban
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 13:45
Gigi Becali a dat ordin după ce-a văzut în FCSB - Bologna: ”Toți trei pe bancă, gata!"
FCSB joacă în Europa League FOTO Facebook FCSB

FCSB a fost învinsă de echipa italiană Bologna cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a treia a competiției de fotbal Europa League.

Bologna s-a impus mai clar decât o arată scorul, prin golurile marcate de Jens Odgaard (9) și Thijs Dallinga (12), respectiv Daniel Bîrligea (54).

FCSB rămâne cu victoria din prima etapă cu Go Ahead Eagles (1-0, în deplasare), pierzând următoarele două meciuri, 0-2 cu Young Boys Berna și 1-2 cu Bologna, ambele la București.

Patronul Gigi Becali a fost nemulțumit de linia de mijloc și a dat ordin ca trei jucători să nu mai fie folosiți în echipa de bază a FCSB-ului.

"Ne trebuie doi mijlocași centrali. Asta e treaba. Îi scot și pe Baba, și pe Edjouma, și pe Șut. Toți trei pe bancă, gata!", a spus Gigi Becali, la Digisport.ro.

