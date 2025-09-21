Gigi Becali, declarație șocantă: ”Direct câștig Europa League și campionatul"

Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal.

FCSB, care prelungește momentul de criză cu acest eșec, a reușit să deschidă scorul, prin Daniel Bîrligea (36), cu o lovitură de cap la centrarea lui Mamadou Thiam.

Gazdele au revenit rapid și au egalat prin Andrei Dumiter (40), fost jucător al bucureștenilor, care a reluat din careul mic centrarea lui Zoran Mitrov, din lovitură liberă.

FC Botoșani a preluat conducerea după golul atacantului ucrainean Mikola Kovtaliuk (68), la puține secunde după ce fusese introdus pe gazon, după o pasă primită de la Sebastian Mailat. Kovtaliuk a realizat dubla (90+2), cu o lovitură de cap la centrarea ideală a lui Hervin Ongenda.

FCSB rămâne cu o singură victorie în zece etape și opt meciuri consecutive fără a câștiga (trei egaluri și cinci eșecuri). În ciuda acestui fapt, patronul Gigi Becali a oferit o declarație șocantă, exprimându-și optimismul.

"O să vedeți cum face Dumnezeu și schimbă forma echipei în 3 secunde. Așa a vrut Dumnezeu să fie până acum, așa a fost. Se poate schimba slăbiciunea în tărie și apoi poți să câștigi Europa League. Poate o să le dea Dumnezeu peste nas multora.

Ce se întâmplă cu mine nu este întâmplător, să știți. Când pune Domnul mâna lui câștigăm și Europa League, și campionatul. Intră Dumnezeu și pune mâna și apoi biruință, direct câștig Europa League și campionatul", a spus Gigi Becali, pentru digisport.ro.

