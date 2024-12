Gigi Becali, despre dedesubturile afacerii lui Dan Şucu la Genoa: ”Eu am auzit ceva, ăia nu ar fi vrut să se afle”

Principalul acţionar al clubului de fotbal Rapid Bucureşti, Dan Şucu, a devenit, săptămâna trecută acţionar majoritar al clubului italian Genoa, a anunţat gruparea din Serie A pe site-ul său oficial.

''Genoa Cricket and Football Club a anunţat că, în urma unei majorări de capital la 45.356.262 de euro, din care 5.356.262 euro cu titlu gratuit şi alţi 40.000.000 de plătiţi pe 14 decembrie, Consiliul de Administraţie a aprobat oferta investitorului român Dan Şucu. Investitorul român, printr-un vehicul propriu de investiţie, a subscris la întreaga majorare de capital, obţinând în schimb o participaţie la capitalul social de circa 77% din Genoa CFC, lăsându-i în minoritate pe precedenţii acţionari'', se arată în comunicat.

Afacerea a fost comentată de Gigi Becali, patronul FCSB lansând ideea că Dan Șucu ar fi doar un intermediar.

„Eu am auzit ceva de niște ucraineni, Raț cică ar fi intermediat. Ăia nu ar fi vrut să se afle, există și această posibilitate. Nu vreau să comentez prea mult. Șucu e om de calitate, nu vorbesc din postura de afacerist. Șucu are posibilități financiare, am făcut și eu afaceri cu el. Am băgat eu 4 milioane, trebuia să facem repede afacerea, iar el nu avea la vremea aceea. În respectiva afacere, eu am câștigat vreo 100 milioane euro, iar el vreo 30. Imobiliare.

El are, doar în respectiva afacere, a și speculat-o deja, și-a scos banii, vreo 60-70 milioane, cu totul. Bani are, își permite să țină Rapid și Genoa, dar nu știu dacă își permită să-i piardă. Nu fac concurență cu Șucu sau cu oricine. Nu îmi bat joc de banii familiei”, a declarat Gigi Becali la GSP Live.

