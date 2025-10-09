Gigi Becali, despre George Simion: ”Dar nu, că este vagabondul acolo, el comandă!”

Gigi Becali, patron la FCSB și deputat neafiliat după plecarea din AUR, a avut o propunere legislativă privind eliminarea obligativității utilizării jucătorilor de fotbal pe criterii de vârstă, fiind vizată în special regula U21 din campionatul României.

Propunerea lui Gigi Becali a primit avize negative pe linie în comisiile din Camera Deputaților, în contextul în care Comisia pentru tineret și sport este prezidată de parlamentarul AUR Ciprian Paraschiv.

”Cum poate pica o lege care nu a fost supusă votului? Haideți să vă spun cum se face. Se duce la comisii. A picat la comisia de sport, care este a lui AUR, a lui George Simion. Mai merge acum la o comisie, cea de învățământ, care face și un raport. Apoi se face un raport comun de adoptare a legii, apoi în plenul Camerei Deputaților, la vot. Mai durează 1-2 luni, dar asta nu înseamnă că Parlamentul va ține cont de comisia lui George Simion”, a explicat Gigi Becali la Digisport.

„E împotriva legii firii să mă obligi tu cu ce jucători să joc. Eu sunt societate comercială! Nu sunt sigur dacă trec sau nu, doar am încercat să fac ceva. Dar nu, că este vagabondul acolo (n.r. - despre George Simion), el comandă la comisia de sport. Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este nimeni vagabond, sunt toți cuminți”, a mai spus Becali.

