Gigi Becali, despre George Simion: ”Dar nu, că este vagabondul acolo, el comandă!”

Autor: Teodor Serban
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 20:34
838 citiri
Gigi Becali, despre George Simion: ”Dar nu, că este vagabondul acolo, el comandă!”
George Simion, liderul AUR - FOTO: Ziare.com

Gigi Becali, patron la FCSB și deputat neafiliat după plecarea din AUR, a avut o propunere legislativă privind eliminarea obligativității utilizării jucătorilor de fotbal pe criterii de vârstă, fiind vizată în special regula U21 din campionatul României.

Propunerea lui Gigi Becali a primit avize negative pe linie în comisiile din Camera Deputaților, în contextul în care Comisia pentru tineret și sport este prezidată de parlamentarul AUR Ciprian Paraschiv.

”Cum poate pica o lege care nu a fost supusă votului? Haideți să vă spun cum se face. Se duce la comisii. A picat la comisia de sport, care este a lui AUR, a lui George Simion. Mai merge acum la o comisie, cea de învățământ, care face și un raport. Apoi se face un raport comun de adoptare a legii, apoi în plenul Camerei Deputaților, la vot. Mai durează 1-2 luni, dar asta nu înseamnă că Parlamentul va ține cont de comisia lui George Simion”, a explicat Gigi Becali la Digisport.

„E împotriva legii firii să mă obligi tu cu ce jucători să joc. Eu sunt societate comercială! Nu sunt sigur dacă trec sau nu, doar am încercat să fac ceva. Dar nu, că este vagabondul acolo (n.r. - despre George Simion), el comandă la comisia de sport. Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este nimeni vagabond, sunt toți cuminți”, a mai spus Becali.

Scandalul dintre Becali și George Simion a ajuns la un nou episod. ”Băi, piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”
Scandalul dintre Becali și George Simion a ajuns la un nou episod. ”Băi, piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”
Gigi Becali a lansat un nou atac public împotriva fostului său protejat George Simion, acuzat de „trădare” și amenințat cu izolarea politică. Patronul FCSB anunță că s-ar alia cu...
CCR: Legea care reduce numărul și indemnizația membrilor în consiliile de administrație ale companiilor de stat este constituțională
CCR: Legea care reduce numărul și indemnizația membrilor în consiliile de administrație ale companiilor de stat este constituțională
Curtea Constituțională a României a respins miercuri, 8 octombrie, sesizarea formulată de AUR, POT și SOS România privind guvernanța corporativă. Judecătorii CCR au amânat, însă,...
#Gigi Becali, #George Simion, #lege, #vagabond , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Si-au aflat pedeapsa, dupa ce au fost prinse ca au furat din aeroport

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România - Moldova, cu Hagi căpitan. Oaspeții egalează, dar Ianis marchează. Rezultatul la pauză LIVETEXT
  2. "Profesore, ce mașină conduci?" Ilie Dumitrescu a rămas fără replică la răspunsul lui Radu Paraschivescu
  3. Calificată la Jocurile Olimpice, a devenit cetățean român. Ilie Bolojan și-a pus semnătura
  4. Gigi Becali, despre George Simion: ”Dar nu, că este vagabondul acolo, el comandă!”
  5. S-a stabilit tabloul sferturilor de la Wuhan: record istoric stabilit de Gauff
  6. Ionuț Chirilă, dezvăluire șocantă: secretul incredibil al antrenorului care nu are riduri la 59 de ani
  7. Incredibil! Campioană mondială, prinsă la furat în aeroport, alături de o colegă. Cum au fost pedepsite
  8. Incendiu la casa brazilianului Vinicius din Madrid. Unde se afla fotbalistul și pagubele produse
  9. CTP îl iubește din nou pe androidul Nole: ”De când a părăsit Serbia brutelor naționalist-putiniste...”
  10. Cristiano Ronaldo sau Ion Țiriac: cine are o avere mai mare? Diferență uriașă între cei doi