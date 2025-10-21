Becali dezvăluie cum se chinuia Simion să-l împiedice pe Georgescu să-și pună soția candidată la prezidențiale: "Am fost la `nebunul`, să nu cumva să o pună pe Cristela"

Autor: Daniel Groza
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 09:04
1205 citiri
Becali dezvăluie cum se chinuia Simion să-l împiedice pe Georgescu să-și pună soția candidată la prezidențiale: "Am fost la `nebunul`, să nu cumva să o pună pe Cristela"
Cristela Georgescu, soția fostului candidat independent Călin Georgescu Foto: Facebook/Cristela-Elena Georgescu, Împuterniciri

Patronul FCSB, Gigi Becali, a făcut o dezvăluire surprinzătoare, susținând că suveraniștii plănuiau să o susțină pe Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, la alegerile prezidențiale din mai 2025.

Omul de afaceri a criticat la Fanatik Superliga comportamentul liderului AUR, acuzându-l de „trădare” și manipulare și a comentat că Simion încearcă să atragă alegători folosindu-se de biserică și locuri cu încărcătură spirituală, cum este Muntele Athos.

Gigi Becali a dezvăluit că în momentul în care Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pentru alegerile prezidențiale, întreaga mișcare suveranistă, cu George Simion în frunte, plănuia să o pună să candideze pe Cristela Georgescu.

Patronul FCSB s-a arătat deranjat de faptul că liderul AUR l-a catalogat ca fiind „Iuda”, insistând că această comparație nu îl caracterizează, fiindcă nu a trădat niciodată pe nimeni și nu o va face „nici dacă i se va tăia capul”.

„Trădarea! E cea mai mare mizerie a lumii, trădarea! Ca atare, nu ai văzut și cu Simion. Bă, pe mine ce m-a enervat, că mă întreabă lumea dacă mă împac cu el. Păi, ce să am eu cu papagalul ăla? Că el venea pe la mine pe acasă… George Simion papagalul. Mă interesează pe mine de George Simion papagalul? Bă pișpirică, mă împac cu tine, dar bă, bă bagabontule, tu mă faci pe mine „Iuda”?

Simion îl numea pe Georgescu "nebun"

Becali a povestit cum îl vizita George Simion și îi povestea că trebuie să meargă la Georgescu să-l împiedice să o pună pe Cristela candidată la alegerile prezidențiale.

"Păi mai trădător ca tine, care îmi spui mie, `mă susține nebunul, mă susține nebunul (Călin Georgescu n.r.)`? Am fost la `nebunul`, să nu cumva să o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție. Trebuie să stau lângă `nebunul` și după mă faci pe mine, ‘Iuda’ mă, bagabontule?”, și-a continuat omul de afaceri atacurile în rafală la adresa liderului AUR, George Simion.

Finanțatorul FCSB a mai atras atenția că, în prezent, liderul AUR încearcă să atragă oamenii prin biserica. Potrivit acestuia, politicianul s-a dus pe Muntele Athos. Becali susține că l-au sunat călugării și l-au întrebat de ce nu stă George Simion mai mult de un sfert de oră în biserică.

„Păi nu-l lasă dracii, mă! Dracii te lasă să stai în biserică atunci când ești prea păcătos? Păi te scot, bă, Horia! Dracii, te scot, nu te lasă! S-a dus tocmai la mănăstirea unde am dat eu vreo 3 milioane de euro. Păi tu te compari cu mine, mă? Poți să îmi tai capul cu securea, că eu nu trădez. Tu te compari cu mine, mă? Tu să-mi spui de mine „Iuda” bă, bagabontule!”, a mai declarat Becali.

George Simion spune că AUR ar putea face coaliție de guvernare cu PSD. Îl vrea ca premier pe Călin Georgescu
George Simion spune că AUR ar putea face coaliție de guvernare cu PSD. Îl vrea ca premier pe Călin Georgescu
George Simion, președintele AUR, a declarat că partidul său ar susține un guvern cu PSD, dacă acesta ar fi condus de Călin Georgescu, ca măsură reparatorie pentru anularea alegerilor din...
Zi crucială pentru Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge în fața judecătorilor, în dosarul în care este pus sub control judiciar
Zi crucială pentru Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge în fața judecătorilor, în dosarul în care este pus sub control judiciar
Călin Georgescu se prezintă în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, care vor decide dacă mențin măsura controlului judiciar impusă în februarie, în primul dosar trimis în...
#Gigi Becali, #George Simion, #calin georgescu, #cristela georgescu, #candidat, #prezidentiale , #stiri Gigi Becali
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Uitati de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi si mai adanc inima Rusiei: "Romania colaboreaza la racheta asta"
DigiSport.ro
Un sat cu 1.485 de locuitori a devenit "capitala" tarii! Cea mai mare surpriza din istorie
DigiSport.ro
Performanta carierei pentru Jaqueline Cristian!

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Becali dezvăluie cum se chinuia Simion să-l împiedice pe Georgescu să-și pună soția candidată la prezidențiale: "Am fost la `nebunul`, să nu cumva să o pună pe Cristela"
  2. Zi crucială pentru Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge în fața judecătorilor, în dosarul în care este pus sub control judiciar
  3. Ședință crucială după verdictul CCR. Coaliția decide viitorul lui Bolojan
  4. Alegeri în Capitală. Pe ce fobie mizează PSD - „Dacă se află pe buletinul de vot și Ciucu, și Drulă, USR e condamnat la irelevanță”
  5. De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct de coeziune tipic marilor partide în perioade de criză”
  6. Viitorul primar al Bucureștiului ar putea fi ales cu foarte puține voturi: "Oportunitate pentru un candidat meteorit"
  7. Un deputat PSD își anunță demisia și din partid și din Parlament. Ce activitate va avea de acum înainte
  8. Ciprian Ciucu nu știe dacă se înscrie în cursa pentru București, dar îi cere lui Cătălin Drulă să nu se retragă. "Oamenii s-au săturat de aranjamente la masa verde"
  9. Toți oamenii lui Grindeanu. Liderul PSD și-a făcut lista pentru Congresul partidului din 7 noiembrie: 5 prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți
  10. Ilie Bolojan nu-și dă demisia, chiar dacă CCR a picat reforma pensiilor magistraților. "Standardul fixat de Curtea Constituțională va fi respectat"