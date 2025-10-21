Becali dezvăluie cum se chinuia Simion să-l împiedice pe Georgescu să-și pună soția candidată la prezidențiale: "Am fost la `nebunul`, să nu cumva să o pună pe Cristela"

Patronul FCSB, Gigi Becali, a făcut o dezvăluire surprinzătoare, susținând că suveraniștii plănuiau să o susțină pe Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, la alegerile prezidențiale din mai 2025.

Omul de afaceri a criticat la Fanatik Superliga comportamentul liderului AUR, acuzându-l de „trădare” și manipulare și a comentat că Simion încearcă să atragă alegători folosindu-se de biserică și locuri cu încărcătură spirituală, cum este Muntele Athos.

Gigi Becali a dezvăluit că în momentul în care Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pentru alegerile prezidențiale, întreaga mișcare suveranistă, cu George Simion în frunte, plănuia să o pună să candideze pe Cristela Georgescu.

Patronul FCSB s-a arătat deranjat de faptul că liderul AUR l-a catalogat ca fiind „Iuda”, insistând că această comparație nu îl caracterizează, fiindcă nu a trădat niciodată pe nimeni și nu o va face „nici dacă i se va tăia capul”.

„Trădarea! E cea mai mare mizerie a lumii, trădarea! Ca atare, nu ai văzut și cu Simion. Bă, pe mine ce m-a enervat, că mă întreabă lumea dacă mă împac cu el. Păi, ce să am eu cu papagalul ăla? Că el venea pe la mine pe acasă… George Simion papagalul. Mă interesează pe mine de George Simion papagalul? Bă pișpirică, mă împac cu tine, dar bă, bă bagabontule, tu mă faci pe mine „Iuda”?

Simion îl numea pe Georgescu "nebun"

Becali a povestit cum îl vizita George Simion și îi povestea că trebuie să meargă la Georgescu să-l împiedice să o pună pe Cristela candidată la alegerile prezidențiale.

"Păi mai trădător ca tine, care îmi spui mie, `mă susține nebunul, mă susține nebunul (Călin Georgescu n.r.)`? Am fost la `nebunul`, să nu cumva să o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție. Trebuie să stau lângă `nebunul` și după mă faci pe mine, ‘Iuda’ mă, bagabontule?”, și-a continuat omul de afaceri atacurile în rafală la adresa liderului AUR, George Simion.

Finanțatorul FCSB a mai atras atenția că, în prezent, liderul AUR încearcă să atragă oamenii prin biserica. Potrivit acestuia, politicianul s-a dus pe Muntele Athos. Becali susține că l-au sunat călugării și l-au întrebat de ce nu stă George Simion mai mult de un sfert de oră în biserică.

„Păi nu-l lasă dracii, mă! Dracii te lasă să stai în biserică atunci când ești prea păcătos? Păi te scot, bă, Horia! Dracii, te scot, nu te lasă! S-a dus tocmai la mănăstirea unde am dat eu vreo 3 milioane de euro. Păi tu te compari cu mine, mă? Poți să îmi tai capul cu securea, că eu nu trădez. Tu te compari cu mine, mă? Tu să-mi spui de mine „Iuda” bă, bagabontule!”, a mai declarat Becali.

