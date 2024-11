Gigi Becali a dezvăluit cum s-a lansat în afaceri: ”Când am văzut, am vândut tot, și dă-i și cumpără, și dă-i și cumpără...” VIDEO

Patronul FCSB, Gigi Becali, unul dintre cei mai bogați oameni din România, s-a confesat politicianului AUR Mihail Neamțu, într-un material filmat în timp ce conducea și publicat pe TikTok care a devenit viral pe rețelele sociale.

”De unde v-a venit logica asta de business, de a cumpăra terenuri?”, a fost întrebarea la care Gigi Becali și-a amintit de începuturile sale în afaceri.

”Aici hai să spunem adevărul. Eu făceam mulți bani din comerț. Când lumea mergea cu Dacia, eu aveam mulți bani, mergeam cu camionul. Și când mergea lumea cu Dacia, câștigau 3.000 de dolari, săpunuri sau cutare, ce luai ei, eu m-am dus o dată cu un tir și apoi m-am dus cu două tiruri, pe urmă cu cinci tiruri.

Pe urmă am adus trei tiruri din Germania de aparatură electronică...și făceam bani mulți, anii 90, 91, 92. După care visul meu era...fermă. Păi știam că o să ajung eu milionar? Fermă ziceam, 2-3.000 de oi, 2-300 sute de vaci. Și am început să cumpăr. Și apoi dacă am cumpărat, am luat CAP-ul de la Tunari, aveam ferma mea, păi hai să cumpăr teren, nu?

Am cumpărat pentru animale, a fost o idee, o luminare a lui Dumnezeu. N-aveam nicio idee că Bucureștiul se va dezvolta, zona de nord, capitală europeană...”, a spus Gigi Becali.

”În 95-96 am vândut un teren, eu. La Athene Palace aveau birou și voiau să cumpere un teren pentru un depozit, DERO, ce vindeau ei. Eu eram la cazino la Athenee Palace, unde jucam la cazino, și acolo era un crupier, care era băiatul directorului de la firma asta.

Le-am arătat un teren pe care îl cumpărasem eu pe la centură, nu pe-aici, că eu cumpăram oriunde, nu conta. Și aveam unul răzleț de 5.000 de metri. Și eu dădusem 2.000 de dolari pe el. Și el mi-a zis ”să-i ceri lui tata 10 dolari pe metru”, că așa vorbeau...Băi, eu zic am dat 2.000, să cer 50.000, mi-a fost rușine. Și am cerut 25.000. Ei au zis hai să facem actele, mi-au dat 25.000. Păi atunci când am văzut eu, am lăsat totul, am vândut toate, marfă, tot, și dă-i și cumpără și dă-i și cumpără...”, a completat patronul FCSB.

