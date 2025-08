Gigi Becali a dezvăluit ce-a făcut o noapte întreagă la mare: ”Ce să caut eu acum la vârsta mea cu fete dezbrăcate, ce-s nebun!?”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a dezvăluuit că s-a deplasat zilele trecute pe litoralul românesc, la Techirghiol.

Astfel, Gigi Becali a ridicat o nouă biserică, chiar în apropierea Mării Negre, subliniind că a stat treaz întreaga noapte, la slujbă.

„De la 02:00 la 07:00 rugăciune, după am dormit două ore. Acum nici nu știu ce oră este. Noi așa începem slujba, de la 02:00 la 07:00 dimineața. Privegherea este de noapte, trebuie să ostenești trupul.

Să stai 5 ore să slujești în Biserică, 7-8 persoane să faci rugăciune. Am făcut o biserică la marginea lacului, am făcut pe câmp la Techirghiol. Prima dată am făcut-o din cort și acum trebuie să o monteze din lemn.

Face părintele liturghie în fiecare noapte. Eu sunt la Techirghiol la biserică. Doar nu-s nebun să stau cu femeile pe plajă. Ce să caut eu acum la vârsta mea cu fete dezbrăcate, ce-s nebun!?”, a spus Gigi Becali în direct la Fanatik.ro.

