FCSB urmează să primească joi vizita celor de la RFS, în prima etapă din Europa League. Partida are loc de la ora 22.00 pe Arena Națională.

Meciul dintre FCSB și RFS se joacă joi, de la ora 22.00, pe Arena Națională, și va fi transmis în direct pe DigiSport și PrimaSport.

Pentru prima dată în România, la acest meci se va folosi Goal Line Technology, sistemul care informează arbitrul pe ceas atunci când mingea a depășit linia porții.

Patronul Gigi Becali a fost cel care a hotărât echipa de start a FCSB-ului: Târnovanu - M. Popescu, Chiricheș, Dawa, Radunovic - Edjouma, Lixandru - Ștefănescu, Olaru, Miculescu - Bîrligea.

”Edjouma și Lixandru la mijloc. Popescu fundaș dreapta, Ștefănescu atacant, cu Bîrligea și David Miculescu. Puteau fi Șut cu Tănase și să nu fie Olaru, dar Bîrligea și Olaru sunt produse de export. Pe Tănase nu-l mai vând, n-am nevoie să-l vadă Europa. Trebuia să aleg între Olaru și Tănase.

Echipa e hotărâtă de acum 5 zile. Nici nu mai țin bine minte dacă Popescu e fundaș dreapta sau central. Cred că dreapta. Am zis să jucăm pentru suporteri, pentru că încasăm. Deja am încasat 2,5 milioane din bilete.

Pe Ștefănescu nu-l pot arunca, mai am încredere în el, am dat 1,3 milioane. Am zis: «Hai să jucăm cu Ștefănescu, să-i dăm șansă». Altfel îl descurajăm definitiv pe om.

Avem not numeros, și pe Baba, și pe Crețu, și pe Băluță, și pe Luis Phelipe, și pe George Popescu, și pe Musi. Avem o mie de rotații”, a explicat Becali înaintea meciului.

