Gigi Becali pregătește o mutare-șoc: Charalambous și Pintilii, out de la FCSB!

FCSB este pe locul 13 în Superliga României, iar Gigi Becali a dezvăluit că pentru prima dată în viața lui tremură pentru locul din play-off.

Gigi Becali e nemulțumit de parcursul echipei din actualul sezon și e pregătit să ia o decizie radicală.

Pentru FCSB, urmează o partidă crucială, contra celor de la Aberdeen, în play-off-ul Europa League.

Joi seara, pe Arena Națională, FCSB pleacă de la 2-2 în meciul cu scoțienii și vizează o calificare în faza principală a Europa League, o "retrogradare" în Conference fiind văzută ca o înfrângere.

Dacă FCSB nu va trece de Aberdeen, Gigi Becali e pregătit să îi dea afară pe Elias Charalambous și pe Mihai Pintilii, cei doi antrenori ai echipei, crede Florin Gardoș.

„(n.r. - Va renunța la Elias Charalambous și Mihai Pintilii dacă nu se obține calificarea joi?) Eu cred că da. Cu toate că au fost performanțe bune și consider că vina nu e a lor, în niciun caz, asta e!

La un moment dat, trebuia să faci ceva. De obicei, antrenorul e scos vinovat”, a spus Florin Gardoș, citat de sport.ro.

Ads