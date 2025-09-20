Patronul de la FCSB a luat decizia finală în legătură cu Elias Charalambous și l-a luat peste picior pe Valeriu Iftime

Gigi Becali a decis soarta lui Elias Charalambous. El i-a răspuns lui Valeriu Iftime, patronul de la Botoșani, care a cerut demiterea antrenorului.

Gigi Becali și-a revenit după eșecul cu Botoșani. Sfătuit de Valeriu Iftime să renunțe la Elias Charalambous, patronul de la FCSB a răspuns direct:

"Charalambous nu pleacă nicăieri. Iftime, săracul... Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime. Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare. Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el. Și tu puteai să faci, să iei campionate, ești de 10 ani în fotbal (n.r. Valeriu Iftime).

E om de afaceri el, dar n-am auzit să dea vreodată un milion de euro pe vreun jucător sau măcar 500.000 de euro. Eu o să-i trimit la fiecare meci câte o șampanie. El este Iftime-Șampanie, noi așa îi zicem. Dacă îi dai șampanie, vorbește aiurea. Când bea două vorbește și el aiurea", a spus Gigi Becali, pentru digisport.ro.

Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal.

FCSB, care prelungește momentul de criză cu acest eșec, a reușit să deschidă scorul prin Daniel Bîrligea (36), cu o lovitură de cap la centrarea lui Mamadou Thiam.

Gazdele au revenit rapid și au egalat prin Andrei Dumiter (40), fost jucător al bucureștenilor, care a reluat din careul mic centrarea lui Zoran Mitrov, din lovitură liberă.

FC Botoșani a preluat conducerea după golul atacantului ucrainean Mikola Kovtaliuk (68), la puține secunde după ce fusese introdus pe gazon, după o pasă primită de la Sebastian Mailat. Kovtaliuk a realizat dubla (90+2), cu o lovitură de cap la centrarea ideală a lui Hervin Ongenda.

