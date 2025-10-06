Gigi Becali a explodat după ce a văzut mașina lui Mirel Rădoi: ”N-ai voie! Charalambous are Kia”

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-o partidă din din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reușit de Florin Tănase (39 - penalty), după un fault comis de Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea arbitrajului video.

Campioana a mai primit un penalty (7), după un duel între Oleksandr Romanciuk și Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra deciziei după ce a urmărit reluările.

După meci, Gigi Becali, patronul FCSB, s-a referit la finul Mirel Rădoi, tehnicianul Craiovei, care deține un Rolls-Royce Cullinan Mansory, evaluat la 700.000 de euro.

Astfel, Gigi Becali a făcut o comparație între Mirel Rădoi și Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului.

"Mirel e prieten cu Rotaru. E greu să-i zici ceva unui antrenor cu Rolls Royce, mă înțelegi? Charalambous are Kia. Ești antrenor? N-ai voie mașină scumpă! Cum să aveți? Păi, vă încredeți în fața mea? Voi sunteți mici!", a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.ro.

