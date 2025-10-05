Gigi Becali a făcut lista neagră înainte de FCSB - Craiova: ”Vai de capul meu! Abia aștept iarna!”

Autor: Teodor Serban
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 11:51
309 citiri
Gigi Becali a făcut lista neagră înainte de FCSB - Craiova: ”Vai de capul meu! Abia aștept iarna!”
Jucătorii de la FCSB. Foto: Facebook / FCSB

FCSB și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică seară, de la 20:30, în etapa cu numărul 12 din Superliga.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a precizat înaintea derby-ului cu Craiova că e decis să facă curățenie la echipă în fereastra de transferuri din iarnă. Becali n-a precizat însă decât numele fundașului Kiki, deși e decis să scape de cel puțin trei jucători.

”Aștept să vină iarna, scăpăm de el. Ați înțeles? Nu poți să joci cu el! Le era frică să-l bage pe Kiki. Îi dăm banii omului, că așa trebuie să facem și scăpăm de el.

Sunt 3 jucători care nu mai au ce căuta în echipă, dar nu le spun numele acum. Întăresc echipa la iarnă. Vai de capul meu! Abia aștept iarna!

Cum să stea Kiki în echipă? Mai e încă unul, nu-i dau numele! Sunt unul, doi, trei jucători care nu mai au loc în echipa asta”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

#Gigi Becali, #FCSB, #u craiova, #lista , #stiri FCSB
