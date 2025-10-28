Gigi Becali i-a promis că vine la nuntă, dar l-a lăsat cu ochii în soare! "Investisem salariul pe un an"

Adi Popa, fost jucător la FCSB și actual component al Stelei București, a povestit într-o emisiune recentă cum Gigi Becali a ratat să participe la nunta sa din 2015, deși i-a promis că va fi acolo.

Evenimentul s-a desfășurat pe 16 mai 2015, iar Becali nu a mai venit, supărat că ASA Tg. Mureș, rivala la titlu, a câștigat un meci.

Gigi Becali a fost prea supărat pentru a se prezenta la nuntă. "Voiam să vin, mă îmbrăcasem, întreabă-l pe Luțu, dar au dat ăia gol!", i-ar fi spus Becali lui Adi Popa.

În ciuda absenței lui Becali, nuntă a fost un succes, iar Adi Popa a adăugat cu umor că „toată echipa a fost la nuntă!” Jucătorii de la FCSB au venit cu toții la Palatul Știrbei, direct din autocar, după meci.

”Aveam meciul decisiv în 2015, cel de titlu. L-am întrebat din iarnă pe nea Vali Argăseală: Nea Vali, uite așa, așa, vreau să pun.... Mi-a zis: Pune în data asta, că e ok. Și am pus data aia (n.r.- 16 mai). Dar nu numai că ne-a ajuns Târgu Mureș de la 10 puncte, am ajuns la egalitate de puncte și eram în ultimele trei etape...

Am jucat la aceeași oră, să nu existe interpretări. Și a fost meciul la aceeași oră cu nunta. Eu investisem în nuntă salariul pe un an aproape, cât aveam la vremea aia! Mi-a zis (n.r.- Gigi Becali) că a vrut să vină la nuntă, dar a dat ASA gol în ultimul minut, s-a enervat și nu a mai venit. Mi-a zis: Voiam să vin, ma îmbrăcasem, întreabă-l pe Luțu, dar au dat ăia gol!.

Toată echipa (n.r.- a fost la nuntă)! Autocarul de la Brașov a venit la Palatul Știrbei și au intrat toți. Aveau hainele luate, soțiile lor au venit, au avut cameră unde să se schimbe. Au venit toți!”, a declarat Adi Popa, potrivit iamsport.ro.

Ads