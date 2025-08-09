Cât l-a costat pe Gigi Becali să scape de Băluță: "Păi tu vrei să iei banii degeaba?" Perianu a plecat la CFR Cluj

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 09 August 2025, ora 11:21
472 citiri
Gigi Becali. Foto: hepta

Gigi Becali a povestit cum au decurs negocierile cu Alexandru Băluță și a spus care e situația actuală a lotului.

Alexandru Băluță a semnat rezilierea contractului cu FCSB. Fotbalistul ar urma să plece în Cipru. De asemenea, Ovidiu Perianu a fost cedat la CFR Cluj, iar Gheorghiță a fost împrumutat la Universitatea Cluj.

Gigi Becali a povestit cum au decurs negocierile cu fotbalistul:

"Lui Băluță i-am dat 50.000 și i-am zis că, dacă ne calificăm într-o cupă europeană, o să mai primească încă 150.000.

El avea de luat 390.000 pe an, cu totul. El a cerut 300 prima dată, pe urmă 270.

Eu aveam informații că el pleacă în Cipru. Păi tu vrei să iei banii degeaba de la mine și să iei și din Cipru?

Perianu s-a dus la CFR. Pe Gheorghiță l-am dat împrumut la U Cluj", a spus Gigi Becali la DigiSport.

Patronul de la FCSB a declarat că ar mai vrea să rezilieze și contractul lui Jordan Gele.

"Băluță a semnat" Vestea anunțată de Mihai Stoica
Alexandru Băluță a fost scos de Gigi Becali din lotul echipei FCSB înaintea acestui sezon. După ce s-a pregătit separat la baza din Berceni a clubului, Alexandru Băluță a semnat...
Gigi Becali, după ce și-a văzut vedeta plângând: ”Ce înseamnă lacrimile alea? Nu mai știa să țină sabia”
Campioana României, FCSB, avea nevoie de victoria cu 3-2 în fața formației kosovare FC Drita, din prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League, pentru a putea depăși pasa...
#Gigi Becali, #FCSB, #Superliga, #Alexandru Baluta , #FCSB
