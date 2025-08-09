Cât l-a costat pe Gigi Becali să scape de Băluță: "Păi tu vrei să iei banii degeaba?" Perianu a plecat la CFR Cluj

Gigi Becali a povestit cum au decurs negocierile cu Alexandru Băluță și a spus care e situația actuală a lotului.

Alexandru Băluță a semnat rezilierea contractului cu FCSB. Fotbalistul ar urma să plece în Cipru. De asemenea, Ovidiu Perianu a fost cedat la CFR Cluj, iar Gheorghiță a fost împrumutat la Universitatea Cluj.

Gigi Becali a povestit cum au decurs negocierile cu fotbalistul:

"Lui Băluță i-am dat 50.000 și i-am zis că, dacă ne calificăm într-o cupă europeană, o să mai primească încă 150.000.

El avea de luat 390.000 pe an, cu totul. El a cerut 300 prima dată, pe urmă 270.

Eu aveam informații că el pleacă în Cipru. Păi tu vrei să iei banii degeaba de la mine și să iei și din Cipru?

Perianu s-a dus la CFR. Pe Gheorghiță l-am dat împrumut la U Cluj", a spus Gigi Becali la DigiSport.

Patronul de la FCSB a declarat că ar mai vrea să rezilieze și contractul lui Jordan Gele.

