Gigi Becali, declarații halucinante după meciul cu Young Boys: "Ăsta este sentimentul stăpânului" Trei jucători sunt out!

Gigi Becali a afirmat că trei jucători vor pleca din iarnă, iar echipa va triumfa din nou în Europa.

Eșecul cu Young Boys Berna nu l-a descumpănit pe Gigi Becali. În ciuda înfrângerii, patronul de la FCSB preconizează triumful echipei în Europa League.

Patronul a anunțat că trei jucători pleacă din iarnă de la FCSB, iar echipa se va întări.

„Crețu a intrat după atâta timp. Ce vrei să fac eu? Nu poți să joci cu Kiki. Aștept să vină iarna să scap de el și nu avem pe altul. Radunovic era pe bancă, dar nu putea să joace. Așa am gândit-o noi. Nu putea Radunovic, la toți le era frică să îl bage pe Kiki. Asta e. Vine iarna, scăpăm de el, îi dăm banii omului. Asta este.

Dar nu e nicio problemă. Tot auzeam că ce a făcut FCSB anul trecut. Vor fi lucruri mai mari decât anul trecut făcute în Europa. În Europa League. Eu așa cred. Eu am mare încredere în echipa asta. O să mergem în primăvară. Nu știu de ce. Argumente nu vă pot da. Este doar un sentiment al stăpânului.

O să o întăresc la iarnă. Abia aștept. Vai de capul meu… Abia aștept iarna. Cum să stea Kiki în echipă? Cum să stea unul căruia nu îi spun numele. Sunt vreo 3 jucători care nu au ce căuta. Nu spun! (n.r. – Edjouma?) Edjouma termină contractul. Hai, seară bună”, a mai adăugat omul de afaceri.

Ads