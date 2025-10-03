Gigi Becali, declarații halucinante după meciul cu Young Boys: "Ăsta este sentimentul stăpânului" Trei jucători sunt out!

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 07:13
197 citiri
Gigi Becali, declarații halucinante după meciul cu Young Boys: "Ăsta este sentimentul stăpânului" Trei jucători sunt out!
Gigi Becali. Foto: hepta

Gigi Becali a afirmat că trei jucători vor pleca din iarnă, iar echipa va triumfa din nou în Europa.

Eșecul cu Young Boys Berna nu l-a descumpănit pe Gigi Becali. În ciuda înfrângerii, patronul de la FCSB preconizează triumful echipei în Europa League.

Patronul a anunțat că trei jucători pleacă din iarnă de la FCSB, iar echipa se va întări.

„Crețu a intrat după atâta timp. Ce vrei să fac eu? Nu poți să joci cu Kiki. Aștept să vină iarna să scap de el și nu avem pe altul. Radunovic era pe bancă, dar nu putea să joace. Așa am gândit-o noi. Nu putea Radunovic, la toți le era frică să îl bage pe Kiki. Asta e. Vine iarna, scăpăm de el, îi dăm banii omului. Asta este.

Dar nu e nicio problemă. Tot auzeam că ce a făcut FCSB anul trecut. Vor fi lucruri mai mari decât anul trecut făcute în Europa. În Europa League. Eu așa cred. Eu am mare încredere în echipa asta. O să mergem în primăvară. Nu știu de ce. Argumente nu vă pot da. Este doar un sentiment al stăpânului.

O să o întăresc la iarnă. Abia aștept. Vai de capul meu… Abia aștept iarna. Cum să stea Kiki în echipă? Cum să stea unul căruia nu îi spun numele. Sunt vreo 3 jucători care nu au ce căuta. Nu spun! (n.r. – Edjouma?) Edjouma termină contractul. Hai, seară bună”, a mai adăugat omul de afaceri.

Denis Alibec îl confruntă direct pe Gigi Becali: "Mă așteptam la altceva când am venit aici"
Denis Alibec îl confruntă direct pe Gigi Becali: "Mă așteptam la altceva când am venit aici"
Supărat pentru că a fost schimbat la pauză, Denis Belic nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Young Boys Berna, scor 0-2. Denis Alibec a jucat o repriză cu Young Boys Berna, fiind...
Gigi Becali a găsit vinovatul după înfrângerea din Europa League: "Ambele goluri sunt ale lui"
Gigi Becali a găsit vinovatul după înfrângerea din Europa League: "Ambele goluri sunt ale lui"
FCSB a fost învinsă de echipa elvețiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a doua a competiției de fotbal Europa League....
#Gigi Becali, #FCSB, #Conference League, #Young Boys Berna , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a gasit vinovatul pentru esecul cu Young Boys: "Iertati-ma pe mine"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Elvetienii au "desfiintat" un fotbalist de la FCSB!

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gigi Becali, declarații halucinante după meciul cu Young Boys: "Ăsta este sentimentul stăpânului" Trei jucători sunt out!
  2. Cine e jucătorul care l-a nemulțumit pe Mirel Rădoi după înfrângerea din Conference: "Nu ai cum să faci așa ceva"
  3. Toate rezultatele din Conference League: seară neagră pentru românii Edi Iordănescu și Răzvan Marin
  4. Denis Alibec îl confruntă direct pe Gigi Becali: "Mă așteptam la altceva când am venit aici"
  5. Gigi Becali a găsit vinovatul după înfrângerea din Europa League: "Ambele goluri sunt ale lui"
  6. Duelul românilor: cum s-a terminat întâlnirea dintre Răzvan Lucescu și Ionuț Radu
  7. Rakow - U Craiova, în Conference League. Dezastru pentru olteni în repriza secundă. Rezultatul final
  8. Surprize în Europa League: ce au făcut AS Roma, Celtic și Panathinaikos
  9. Denis Alibec, după înfrângerea cu Young Boys: „Le-am pus probleme mari.”
  10. „Am fost fricoși”. Cel mai bun jucător al FCSB-ului dă cărțile pe față, după înfrângea din Europa League