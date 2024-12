Ce a spus Gigi Becali, eliminat din Cupă: "M-am uitat la meci parcă nu ar fi echipa mea"

Formaţia FCSB a fost eliminată, miercuri, din Cupa României, după ce a fost învinsă cu scorul de 2-0 de Universitatea Craiova, în ultima etapă a grupei B. Craiovenii au încheiat grupa pe locul doi şi, alături de Metalul Buzău, locul 1, s-au calificat în sferturile de finală.

Golurile au fost marcate de Mora 45+1 şi Mitriţă 84.

”Sunt așa de afectat, nu mai am nici poftă de mâncare acum. Am zis că trebuie să batem ca să ne calificăm. Nu am vrut asta? Nu era mai bine să fim cu cea mai bună echipă, că nu o să le câștigăm noi pe toate. Poate e mai bine așa, că erau patru-cinci meciuri în plus, pentru ce?

Europa League nu ne trebuie nouă. La anul nu ne mai interesează Europa League, noi, în Champions.

După cum am făcut echipa, cred că v-ați dat seama că nu am avut emoții și nu ne-a interesat așa tare. Noi am jucat cu echipa a doua și am jucat de la egal la egal cu Universitatea Craiova.

Și Luis Phelipe s-a mișcat bine, dar a trebuit să intre Olaru. Au făcut și ei ce au putut să facă. Ei când au văzut primul 11 și-au dat seama că nu o să ne rupem capul în meciul ăsta.

Noi nu vorbim la club? Dacă ne calificăm, ar fi bine. Dacă nu… Voiam să ne calificăm, dar n-am avut nicio emoție, m-am uitat la un meci de parcă n-ar fi fost echipa mea”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

