Gigi Becali s-a rugat pentru bani: "Sunt două milioane, le vreau! Doamne, dă-mi-le mie!"

Gigi Becali a recunoscut că s-a rugat ca FCSB să câștige meciul cu Qarabag, la mijloc fiind o sumă consistentă de bani.

FCSB și-a asigurat calificarea în play-off-ul Europa League, dar poate ajunge direct în optimi cu o victorie în fața lui Manchester United.

Gigi Becali a fost extrem de satisfăcut de victoria obținută cu 3-2 pe terenul lui Qarabag.

După acest meci câștigat (n.r - cu Qarabag), am mai încasat două milioane de euro. 450.000 de euro, victoria, plus 600.000 de euro, calificarea, plus încă un milion de euro clasamentul.

Eu mă rugam, Doamnne, eu milioanele le vreau! Cum să pierd?

Sunt două milioane, le vreau! Doamne, dă-mi-le mie”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Patronul de la FCSB a vorbit și despre meciul cu Manchester United. "Dacă nu, asta e. Mai jucăm o dublă manșă, încă un meci acasă, încă un milion din bilete, încă vreo 500.000 de la UEFA pentru o victorie....

Normal că-mi convine să ne clasăm în primele 8. Dar joci cu Manchester, care e problema dacă te bate Manchester?"

Ads