Comentatorul TV care l-a înfruntat pe Gigi Becali: "Aveți și un spital, așa faceți și acolo?"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 13:00
Gigi Becali. Foto: hepta

După victoria importantă a FCSB în fața celor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0, în prima etapă a fazei principale din Europa League, Gigi Becali a fost protagonistul unui moment tensionat în direct, la postul Prima Sport, fiind confruntat de cunoscutul comentator sportiv Emil Grădinescu.

În cadrul emisiunii post-meci, Grădinescu a contestat implicarea totală a patronului în deciziile tehnico-tactice ale echipei.

Comentatorul TV l-a întrebat dacă se bagă și la spital peste deciziile doctorilor.

Dialogul dintre Emil Grădinescu și Gigi Becali

Emil Grădinescu: Aveți și un spital, așa faceți și acolo?

Gigi Becali: Mă fac doctor?!

Emil Grădinescu: Acolo îi lăsați pe profesioniști, aici nu.

Gigi Becali: Acolo e altceva! Îți trebuie studii să fii doctor, la fotbal nu îți trebuie studii! Avea Mourinho studii?! Avea o meserie și s-a apucat de fotbal. Unii doar se pricep. Nu am nevoie de licența PRO, eu fac ceva cu banii mei. Și așa a ieșit treaba. Eu nu bag bani la fotbal dacă hotărăște altcineva. Dacă am miliarde ca în Anglia sau PSG, cumperi cei mai buni jucători și pui ce manager vrei.

Emil Grădinescu: Mai am o întrebare. Vă bazați la ceea ce vedeți cu jucătorii, credeți că din fața TV-ului puteți evalua corect nivelul de joc al unui fotbalist?

Gigi Becali: Hai să îți dau un răspuns general, vi l-am spus și înainte de meci: știi pe ce mizez eu? I-am spus lui MM: ”I-am luat pe Edjouma și Baba. I-am luat de slabi? Să joace fotbal!”. La fel Kiki, Alibec la fel, l-am luat să fie atacant. MM a spus: ”Nu o să câștigi cu echipa asta” / ”Ok, nu câștig, dar de aia i-am luat!”. Joacă, bă, fotbal și câștigă dacă te-am luat la FCSB! I-am trimis la război!

Gigi Becali a mai spus că nu poate înțelege de unde această diferență uriașă între modul în care joacă FCSB în campionat și modul în care joacă în Europa League. „Trebuie neapărat să câștigăm în campionat. Nu mai știu, fotbalul ăsta e ceva… Te duci în Olanda, câștigi, au echipă bună. Te bate Argeș, te bate nu știu cine. Nu mai știu. Sunt lucruri pe care nu pot să le mai pricep”, a declarat Gigi Becali, la DigiSport.

