Gigi Becali a luat decizia finală. Unde se vede meciul FCSB - LASK: ”Am oprit toate negocierile, am zis că sunt prietenul lui”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat postul de televiziune care va transmite meciul retur cu LASK Linz, care va avea loc joi, de la ora 21.30, pe stadionul Ghencea, în returul din play-off-ul Europa League (1-1 în tur).

Deși au existat negocieri la sânge cu ProTV, care își dorea să transmită meciul exclusiv pe platforma contra-cost Voyo, Gigi Becali a luat o decizie surprinzătoare.

„Se vede la România TV. Am vorbit acolo cu Ghiță. Am zis că sunt prietenul lui și am oprit toate negocierile. Am dat la România TV”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea ”Liga Digi Sport”.

Astfel, postul de știri România TV va transmite un eveniment sportiv pentru prima dată în ultimii 11 ani, de la meciul Grecia - România din 2013, în preliminariile Cupei Mondiale.

