Ofertă-șoc pentru un fotbalist de la FCSB: "Am 7 milioane de euro pe masă pentru el"

FCSB a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal, ultima a turului.

Ambele goluri ale campioanei au fost marcate de Darius Olaru (32, 55), primul din voleu, la centrarea lui Mihai Lixandru, iar al doilea după o pasă greșită a fundașului ivorian Jonathan Cisse.

FCSB a avut și o bară, prin Mamadou Thiam (ex-Universitatea), care a trimis cu capul, dar portarul Ștefan Lefter a respins în bară.

După partidă, Gigi BEcali a dezvăluit că are o foertă de 7 milioane de euro din MLS pentru Daniel Bîrligea.

„Uite, la ora asta am 7 milioane, să-l vând pe Bîrligea. Nu vreau să-l dau! Nu vreau! Nu sper să iau nimic la ora asta, că la ora asta sunt în găleată. Ca atare, nu mă interesează banii. La ora asta, Bîrligea trebuie să dea goluri, ca să mă scoată din situația care este.

La iarnă va fi altceva, îl dau pe ăsta cu 8-10 și îl iau pe Louis Munteanu cu 3. Zic și eu, nu știu, poate omul o vrea mai mult. Atât aș da eu. La ora asta, așa cum este, dau 3. Și acum, pe loc, chiar dacă nu joacă deloc! Dau 3 milioane și-l iau la iarnă.

Este din America oferta, din MLS. Dar oricum nu se fac transferuri acum, atunci n-avea rost să negociez. Bîrligea impresionează în anumite momente dacă are ambiție, inventează goluri.

El a inventat acel gol, presing la portar și apoi a dat în semnul crucii, gol cu pieptul. Golul lui, inventat de el. Golul cu Oțelul, inventat de el. Ăștia sunt fotbaliștii mari. De aia am pretenții de la el, că e jucător special. Am nevoie de el”, a afirmat Becali la PrimaSport.

