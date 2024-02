Fiica lui Gigi Becali a ajuns în instanță pentru ”bani de semințe”. Patronul de la FCSB: ”Hai, mă, tată, să-i dăm banii!”

Alexandra Becali, fiica mijlocie a patronului de la FCSB, Gigi Becali, are afaceri importante în domeniul imobiliar.

Firma Alexandrei a construit două blocuri în zona de Nord a Capitalei, evaluate la 20 de milioane de euro, însă a apărut informația conform căreia e posibil să intre în faliment din cauza unei datorii de 50.000 de euro.

”Au spus că firma lui Becali e în faliment. Păi, aia e firma fetei mele. Are patrimoniu de 20 de milioane de euro și o datorie de 50.000, pe care nu vrea s-o plătească pentru că a fost furată. Au zis că e faliment! Păi, dacă firma are active două blocuri care costă 20 de milioane?

Aia e firma fetei mele Alexandra. Nu are cum să fie în faliment. Au înșelat-o unii cu 50.000, se judecă. Nu vrea să-i plătească. Am zis: ”Hai, mă, tată, să-i dăm banii!”. ”Nu vreau, m-au înșelat, să spună judecătorul”. Au cerut insolvența.

Cum poate să creadă cineva că vreo firmă în care e implicată fata mea, familia mea, poate să intre în faliment pentru 50.000, care sunt bani de semințe pentru mine?”, a spus Gigi Becali, conform Digisport.